All’Hotel Caruso di Ravello una giornata dedicata alle opportunità professionali e alla selezione

di Emilia Filocamo

Investire nel futuro e guardare in prospettiva: si potrebbe sintetizzare così la giornata del 17 novembre che il Caruso, a Belmond Hotel di Ravello, ha ideato ed organizzato per favorire l’orientamento e le opportunità professionali.

Le porte del noto albergo di lusso resteranno aperte dal mattino al pomeriggio per quanti vorranno scoprire nel dettaglio la struttura, conoscerne operatività e possibilità, ma anche cogliere l’occasione per promuoversi e candidarsi per i vari ruoli presentando il proprio curriculum e, ovviamente, sottoponendosi a colloqui mirati.

Una full immersion nel mondo dell’ospitalità che non sarà riservata soltanto alle nuove generazioni o a quanti hanno scelto di intraprendere un percorso nell’accoglienza da un punto di vista formativo e professionale. Le porte dell’ Hotel Caruso si apriranno infatti a quanti desiderano non soltanto mettersi alla prova ma soprattutto avvicinarsi e conoscere un settore dinamico e promettente.

Non solo, sarà anche un’occasione per stare insieme e per entrare nel cuore vivo del principale motore dell’economia costiera che basa proprio sulla ricettività il proprio elemento portante.

La scelta di una giornata dedicata alle opportunità professionali e alla selezione, a pochi giorni dalla chiusura stagionale della struttura, ha una motivazione precisa. Il Management del Caruso sottolinea infatti la necessità, dopo una stagione intensa, faticosa e di grandi cambiamenti, ma anche piena di energia, di successi e di entusiasmo, di cominciare a forgiare i percorsi futuri e solleticare la curiosità e l’interesse per un settore affascinante quale quello dell’ospitalità di lusso.

L’ospitalità è un lavoro fatto di organizzazione ma soprattutto di programmazione che necessita di coinvolgere e conquistare con i tempi giusti proponendo e mostrando le diverse sfaccettature di una carriera che si incardina nella progettualità di una grande azienda internazionale e che basa molto sulla formazione, sulla crescita e sul welfare del personale.

Non solo dunque un’opportunità di lavoro ma innanzitutto un percorso formativo che individua e plasma i futuri talenti, i manager e le più promettenti risorse del settore.

Un contesto in cui il successo non è del singolo ma del gruppo e in cui si lavora tutti per un unico obiettivo: l’eccellenza, il cui risultato tangibile è la felicità, il gradimento dell’ospite.