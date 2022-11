All’imprenditrice Viola Palescandolo il Gold Stevie Award

Viola Palescandolo, Ceo di Black Platinum Gold, ha ricevuto il prestigioso Gold Stevie Award per la categoria Best Female Solo Entrepreneur (Imprenditoria femminile) nella 19a edizione degli Stevie Awards for Women in Business, riservati alle donne che fanno impresa a tutti i livelli.

Considerati i più importanti premi aziendali al mondo, gli Stevie Awards (la cui etimologia rimanda alla parola greca che vuol dire “incoronato”) sono stati consegnati ai vincitori durante un evento di gala a cui hanno partecipato candidati e i loro ospiti al Caesars Palace di Las Vegas, Nevada. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming.

“Fondare e portare avanti da soli un’azienda – afferma Viola Palescanddolo – può sembrare difficile, soprattutto in circostanze economiche difficili. Alcune persone sentono di non poter costruire una grande azienda da soli. Per me, è stato esattamente il contrario: ho sempre avuto una visione molto chiara di ciò che volevo costruire e ho deciso di fare tutto da sola. Oggi sono onorata e orgogliosa di aver vinto il Gold Stevie Award 2022 come la migliore imprenditrice solista femminile per le donne nel mondo degli affari”.