Allo scienziato Antonio Giordano il Palermo University Prize per le ricerche su cancro e ambiente

Lunedì 30 giugno, nella Sala delle Capriate dello Steri, l’Università degli Studi di Palermo ha conferito il Palermo University Prize al professor Antonio Giordano, presidente della Sbarro Health Research Organization (Shro) e ordinario di Anatomia Patologica all’Università di Siena. Il riconoscimento premia il suo contributo internazionale nel campo dell’oncologia molecolare, in particolare nello studio delle relazioni tra genetica, ambiente e salute pubblica.

Nel corso della cerimonia, Giordano ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Geni, ambiente e cancro”, incentrata sull’interazione tra predisposizione genetica e fattori ambientali nella genesi delle patologie oncologiche. Una scelta significativa quella dell’ateneo, guidato dal Magnifico Rettore professor Massimo Midiri, e sostenuta fortemente dal professor Antonio Russo, presidente del Comu (Collegio degli oncologi medici universitari) e vice direttore della Scuola di dottorato della stessa università.

Dopo la cerimonia, si è svolta una visita presso i nuovi laboratori all’interno dell’Ateneo, creati grazie alla collaborazione di Shro Italia Ets.

Il professor Giordano, nella sua lectio, ha ribadito la centralità del principio One Health, adottato nella Missione 6 del Pnrr, che promuove un approccio integrato alla salute, in cui ambiente, uomo e territorio sono strettamente connessi.

Particolare attenzione è stata rivolta alle evidenze raccolte in contesti ad alto impatto ambientale come la Terra dei Fuochi, dove i dati scientifici raccolti dalla Shro hanno evidenziato correlazioni tra contaminazione ambientale e aumento di tumori. “In Campania, come in altre aree d’Italia e del mondo, intervenire sull’ambiente significa agire in modo concreto sulla prevenzione oncologica”, ha affermato Giordano.

Nel corso della sua dichiarazione, il professore ha voluto sottolineare anche il valore simbolico di ricevere questo riconoscimento a Palermo: “Essere premiato in una terra straordinaria come la Sicilia, e in una città dal grande patrimonio umano e culturale come Palermo, ha per me un significato speciale. Questa è una regione che ha conosciuto il peso delle ingiustizie, ma che oggi rappresenta un laboratorio vivo di riscatto, memoria e ricerca. Parlare di salute ambientale qui assume un valore ancora più forte, perché la prevenzione passa anche dal rispetto del territorio, dalla sua valorizzazione e dalla partecipazione delle comunità locali. Il principio One Health non è solo una strategia scientifica, è una visione civile del nostro futuro”.

La Shro, fondata da Giordano nel 1993, opera tra Stati Uniti e Italia con progetti di ricerca oncologica traslazionale, formazione di giovani ricercatori e programmi di prevenzione nelle aree più esposte a rischio ambientale. L’impegno ventennale del professore nella divulgazione e nella ricerca su patologie tumorali legate all’ambiente ha contribuito ad accendere i riflettori su emergenze sanitarie spesso sottovalutate. Il riconoscimento conferito dall’Università di Palermo valorizza un percorso scientifico che coniuga eccellenza accademica, impegno pubblico e innovazione nella ricerca.