Allo Spallanzani 88 casi di Coronavirus, per 15 supporto respiratorio

ROMA (ITALPRESS) – All’Istituto Spallanzani i pazienti COVID 19 positivi sono in totale 88; di questi, 15 necessitano di supporto respiratorio. “Il loro quadro clinico e’ stabile o in netto miglioramento per alcuni. I pazienti in osservazione sono 15”, si legge nel bollettino medico dell’ospedale. “In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti gia’ negativi al primo test e comunque asintomatici. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca dell’acido nucleico del nuovo coronavirus sono 300”, evidenzia l’Istituto romano. “I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 19 a questa mattina. L’Istituto Spallanzani – spiega il bollettino – sta provvedendo a potenziare il numero dei posti letto, in particolare i posti letto di terapia intensiva, per accogliere il maggior numero possibile di pazienti”.

