Allo Stadio Olimpico la VII edizione del Social Football Summit

Roma, 12 nov. (askanews) – Presentata a Roma la VII edizione del Social Football Summit (SFS24), l’evento dedicato alla Football Industry, che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma il 19 e 20 novembre. Un’edizione ricca di novità con la presenza di oltre 150 speaker e di tutte le istituzioni sportive italiane.

Due giorni di condivisione e approfondimenti su innovazione, marketing, comunicazione, finanza, social inclusion, health e turismo sportivo. Sono intervenuti Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Gianfilippo Valentini e Massimo Tucci, rispettivamente Founder e Direttore del Social Football Summit, la giornalista Giusy Meloni, Speaker e presentatrice della serata degli awards e Gaetano Biallo Direttore AIL, Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma charity partner dell’evento.

Alessandro Onorato ha voluto celebrare l’evento con queste parole: “Il Social Football Summit è un evento importante per Roma. Contribuisce alla crescita turistica, con centinaia di arrivi dall’estero, dall’Arabia fino al Canada, e a dare un’immagine moderna di Roma. Vogliamo continuare a valorizzare il turismo congressuale, settore in cui Roma sta crescendo moltissimo: nel 2023 nella classifica Icca abbiamo scalato 7 posizioni, passando dal 14° al 7° posto per numero di congressi internazionali ospitati. È sempre bello inoltre vedere molte ragazze e ragazzi seguire i talks, appassionarsi e fare domande ai professionisti. Il compito di noi amministratori cittadini è anche questo: creare momenti di confronto, stimolare i giovani e includerli nella società per valorizzarli”.

Gianfilippo Valentini, Founder del SFS, ha poi aggiunto: “SFS è cresciuto ed è diventato un riferimento per tutta la Football Industry; lo dimostrano l’aumento dei partecipanti e delle aziende presenti. Il 19 e 20 allo Stadio Olimpico ci saranno tutte le squadre professionistiche Italiane, molti club internazionali e tutte le istituzioni sportive oltre a moltissime aziende internazionali. Siamo diventati un momento di riflessione e condivisione per molti protagonisti di questo settore. Con la città di Roma abbiamo creato un rapporto importante e duraturo anche grazie alla sua predisposizione ad ospitare eventi di questo tipo. Roma capitale e la Regione Lazio ci stanno supportando in modo costante”.

In questa due giorni si alterneranno, aziende e partner di caratura nazionale e internazionale, in numerosi e diversi panel. Tra i presenti: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Luigi de Siervo, CEO Lega Serie A, Andrea Ferretti, Direttore Sanitario dell’Istituto di Medicina dello Sport del CONI, Massimiliano Capitanio Commissario AGCOM, Marcello Fiori Direttore Generale INAIL, Marco Mezzaroma Presidente di Sport e Salute, Elena Palazzo Assessore allo sport della Regione Lazio, Michele Uva, Director Social & Environmental Sustainability UEFA, Giovanni Valentini Vice Segretario Generale FIGC, Gaia Pretner, Head of Sustainability ECA, Javier Tebas, Presidente LaLiga, Andrea Sartori, CEO Football Benchmark, Emma Joussemet, Head of Community Engagement Premier League, Alessandro Giacomini Amministratore Delegato di Infront, Nick Speakman, Global Head Social Media Manchester United, Mauro Balata Presidente Lega B, Michele Ciccarese Direttore commerciale Lega serie A, Mike Armstrong, Chief Marketing and Communications Officer Juventus FC, Giovanni Manna, Sport Director SSC Napoli, Florent Ghisolfi Responsabile Area Tecnica AS Roma, Anna Sagarra, Director of Global Projects Real Betis, Lorenzo Dallari Direttore comunicazione Lega Serie A, Claudio Ranieri, Federico Cherubini, Cristiana Pace, CEO Enovation Consulting e molti altri. Inoltre saranno presenti molte altre e altri protagonisti, per confrontarsi e condividere strategie e iniziative sul presente e futuro del calcio.

Un nuovo format con 5 stage dove poter assistere agli oltre 90 panel e un doppio spazio espositivo completato da un’area Business per aziende provenienti da tutto il mondo. Insieme alla Lega Serie A, Global partner dell’evento, saranno presenti Almaviva, Deloitte, Reply, Infront, YouTube, Sky, Dazn, Virgilio Sport, Adobe, Ontier, TikTok, YouGov, Mosaico Studio, Fantacalcio, Fondazione Villa Beretta, Footballco, 433, Tuttosport, Corriere dello Sport, Fortune Italia, Football Benchmark, Samba Digital, One Football, Kings League, Uefa, ECA, FIGC, Lega B, Serie C, LND, Divisione Calcio a 5 e tante altre. Da non perdere gli appuntamenti con la start up competition SFS Extratime Almaviva e la serata di gala degli SFS Awards 2024 nella splendida cornice della Protomoteca del Campidoglio per celebrare le eccellenze della football industry.

Tre piani a disposizione per fare networking e condividere know-how; l’evento verrà trasmesso online, in italiano e inglese, e sarà supportato dalla presenza di RDS Lega serie A – radio ufficiale dell’evento – che trasmetterà con una postazione all’interno dello stadio con ospiti e talent.

AIL, Associazione Italiana contro Leucemie Linfomi e Mieloma, sarà Charity Partner dell’evento SFS 24, con cui è stato avviato un percorso di collaborazione che darà la possibilità a tutte le Sezioni Ail di coinvolgere direttamente i pazienti del proprio territorio in iniziative dedicate offerte da società di calcio e operatori della football industry. Questa iniziativa permetterà di concretizzare ulteriormente il supporto di AIL per la creazione di momenti di condivisione e speranza per i pazienti ed i loro familiari nella prospettiva di un ritorno alla normalità.

Anche quest’anno SFS sarà sostenibile grazie alla certificazione ECOEVENTS, e la realizzazione dell’evento si baserà sul sistema di gestione ISO 20121. Continuiamo ad abbracciare la filosofia della sostenibilità adottando una serie di misure mirate a creare consapevolezza verso tutti gli stakeholder della football industry, oltre a valorizzarne l’importanza in ottica ambientale, economica e sociale.