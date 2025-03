All’Osservatorio Astronomico di Capodimonte una serata per salutare l’arrivo della primavera

Il 21 marzo è tradizionalmente il primo giorno di primavera, sebbene la meccanica celeste indica che quest’anno il Sole transiterà per il punto Ɣ, intersezione tra l’equatore celeste e l’eclittica, il 20 marzo alle ore 10:01 CET, segnando l’inizio della primavera astronomica. Il giorno di equinozio è caratterizzato da una durata della notte e del giorno pressoché identica. In realtà, sarà il 19 marzo, festa dei papà, a registrare la stessa durata del giorno e della notte, con il Sole che sorgerà alle 6:11 e tramonterà alle 18:11.

Venerdì 21 marzo, la primavera sarà comunque la protagonista all’Osservatorio di Capodimonte.

Oltre alle osservazioni ai telescopi di Giove e Marte guidati dagli astronomi di Capodimonte e dall’Unione Astrofili Napoletani, Stefano Cavuoti, Primo Ricercatore dell’INAF, terrà una conversazione scientifica dal titolo: Indagare il cosmo con l’intelligenza artificiale. Partendo da un quesito fondamentale che verrà posto ai partecipanti, l’astronomo di Capodimonte indicherà in che modo l’intelligenza artificiale sta diventando sempre più importante nello studio dell’astrofisica. L’iniziativa è parte delle attività di Light in Astronomy, la settimana Inaf.

Ingresso gratuito su prenotazione qui