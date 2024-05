All’Università di Berlino studenti pro-Gaza sgomberati dalla polizia

Circa 50 agenti alla Humboldt per sciogliere il sit-in pacifico

Roma, 3 mag. (askanews) – Gli agenti della polizia tedesca hanno sgomberato i manifestanti pro-Palestina all’Università Humboldt di Berlino, mentre un centinaio di studenti hanno organizzato un sit-in pacifico per esprimere sostegno al popolo palestinese a Gaza.Con i loro slogan e striscioni, i dimostranti hanno denunciato la vendita di armi della Germania a Israele e chiesto all’Università di tagliare i legami con tutte “le istituzioni accademiche e università israeliane”.Più di 50 poliziotti sono arrivati per bloccare l’ingresso dell’ateneo, rimanendo sul cancello e portando via con la forza i manifestanti.