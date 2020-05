All’Università Vanvitelli al via le iscrizioni al corso on line in “Management della Sicurezza Urbana”

di Salvatore Pignataro

Al via le iscrizioni al Corso di alta formazione in “Management della Sicurezza Urbana integrata” organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Luigi Vanvitelli finalizzato a trasmettere competenze specialistiche in relazione ai diversi campi di attività strettamente legati alla gestione della sicurezza urbana integrata. Il corso è rivolto prevalentemente a chi si occupa di sicurezza urbana nelle pubbliche amministrazioni e alle forze di polizia che vogliano sviluppare una specifica competenza in questo settore. Si ricorda che la sicurezza urbana negli ultimi tempi, è stata al centro di diversi dibattiti politico-istituzionali. E’ estremamente importante, avere personale della polizia locale e delle forze dell’ordine che siano formati per garantire sicurezza e legalità nelle città e nei comuni. Il corso che si svolgerà in modalità on line, è strutturato in 74 ore di didattica organizzate in 14 lezioni da 5 ore. Requisito minimo di accesso il diploma superiore di secondo grado . La prova finale potrà essere svolta in presenza presso l’Università degli Studi Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere (CE). Per accedere al corso c’è bisogno di aver conseguito il diploma di istruzione di secondo grado e le modalità di iscrizioni e la scheda informativa può essere visionata sul sito dello Spinn off universitario dell’Univanvitelli sito: www.grale.com. Le iscrizioni scadono il mese di Luglio 2020. Il corso si terrà nel periodo ( Settembre- Dicembre 2020). Il Comitato scientifico e i docenti sono la prof.ssa Andreana Esposito associato di Dirito Penale, il prof. Alberto De Chiara Assistente di diritto Amministrativo, la prof.ssa Valeria Nuzzo Assistente di Diritto del Lavoro, il prof. Antonio Pagliano, assistente di Diritto processuale penale, il dott. Salvatore Pignataro Presidente regionale AICIS Campania, il dott. Domenico Giannetta Segretario nazionale PL e il dott. Ivano Leo Presidente nazionale PL. Per gli appartenenti al corpo di polizia municipale e forze dell’ordine è previsto anche una percentuale di sconto sul costo di iscrizione. Per ulteriori informazioni sarà possibile inviare una email a spinoffgrale@gmail.com. L’attestato del corso rilasciato dall’Università Luigi Vanvitelli sarà spendibile ai fini delle progressioni di carriera previste nei vari comparti della pubblica amministrazione.

*Presidente regionale Associazione Italiana Criminologi per l’Investigazione e la Sicurezza (Campania)