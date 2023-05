Alluvione, il Governo stanzia 2 mld. Meloni: Cifra mai vista per un’emergenza. Subito 3 mila € ai lavoratori autonomi

“Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre 2 miliardi di euro per le zone colpite dall’alluvione. Credo sia giusto ringraziare tuti i ministri”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni dopo il Consiglio dei ministri, illustrando il decreto legge al tavolo con il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini e le parti sociali della regione. “Ancora non siamo in grado di quantificare tutte le necessità e i danni – ha detto Meloni -, ma in passato interventi di emergenza e urgenza di 2 miliardi non si erano ancora visti”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Cdm che ha varato il decreto sull’emergenza maltempo. “Ringrazio tutti i ministri per il loro lavoro svolto”, aggiunge. “Prevediamo una tantum fino a 3mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere le loro attività, la copertura è fino a 300 milioni di euro”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del Cdm che ha varato il decreto sull’emergenza maltempo.