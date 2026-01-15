Alluvioni in Sudafrica: elefanti sguazzano nel Kruger National Park

Fiumi ingrossati da piogge nel nord-est Paese, evacuazioni e 10 morti

Roma, 15 gen. (askanews) – Le immagini mostrano elefanti che sguazzano in un fiume ingrossato dalle forti piogge vicino a Hoedspruit e le acque che che hanno inondato il Letaba Rest Camp nel celebre Kruger National Park in Sudafrica, mentre le autorità hanno ordinato evacuazioni e il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa è atteso nell’area colpita.Nelle inondazioni causate dalle piogge torrenziali nel nord-est del Sudafrica sono morte almeno 10 persone; le autorità hanno deciso di chiudere il Parco nazionale Kruger.