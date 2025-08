Almasri, Meloni: scelta concordata, assurdo giudizio solo per ministri

Roma, 4 ago. (askanews) – “Si sostiene pertanto che due autorevoli ministri e il sottosegretario da me delegato all’intelligence abbiano agito su una vicenda così seria senza aver condiviso con me le decisioni assunte. È una tesi palesemente assurda”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, su X rendendo noto che il tribunale dei ministri che ha indagato sulla vicenda Almasri ha chiesto l’archiviazione per lei e il giudizio per i ministri Nordio e Piantedosi e per il sottosegretario Mantovano.

“A differenza di qualche mio predecessore, che ha preso le distanze da un suo ministro in situazioni similari, rivendico che questo governo agisce in modo coeso sotto la mia guida: ogni scelta, soprattutto così importante, è concordata. È quindi assurdo chiedere che vadano a giudizio Piantedosi, Nordio e Mantovano, e non anche io, prima di loro”, aggiunge Meloni.