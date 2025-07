Almasri, Nordio: bufale per intimidirci e rallentare riforma giustizia

Roma, 10 lug. (askanews) – “Siamo in un momento di dirittura d’arrivo di una riforma epocale della giustizia, le provano tutte per rallentarla o intimidirci, a costo di inventarsi bufale solenni”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, entrando in Senato per il question time e riferendosi alla vicenda del libico Almasri, “Sul caso Almansri non c’è nessuna fuga” del Guardasigilli dal Parlamento “semplicemente perché non c’è nulla di nuovo sotto il sole. ‘Sin novedad’ quello che ho detto a suo tempo in Parlamento è quello che direi ancora oggi.

La situazione non è assolutamente mutata. Il chiacchiericcio che è stato riportato dalla stampa è completamente infondato e quindi, se sarà necessario, chiariremo al momento opportuno eventuali altre novità, che peraltro ora non si presentano, se non come eventuali violazioni di atti riservati di cui non si riesce a capire come qualcuno sia arrivato in possesso. Questo sarà eventualmente oggetto di chiarimento da parte soprattutto delle autorità giudiziaria”.