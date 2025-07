Almasri, Schlein: Nordio ha mentito, non può rimanere un minuto di più

Roma, 11 lug. (askanews) – Il ministro della Giustizia Carlo Nordio “non può rimanere un minuto di più”, è “un ministro che ha mentito al Parlamento, e quindi ha mentito al Paese, e la prima a dover chiedere le sue dimissioni nell’interesse della dignità di queste istituzioni è proprio la presidente del Consiglio Meloni”. Lo ha detto la segretaria dem Elly Schlein, arrivando al Forum Industria del Pd.

“Il ministro Nordio direbbe qualunque cosa in questo momento pur di evitare di assumersi le proprie responsabilità. Sono emersi dei fatti gravissimi in questi giorni, il ministro ha mentito in aula perché è emerso che il ministero sapesse da poco dopo l’arresto del criminale Almasri, su cui pende un mandato di arresto della Cpi e quindi poteva evitare che fosse liberato e che su iniziativa del governo fosse rimandato in Libia con un volo di Stato per continuare a torturare”, ha detto Schlein.

“Si tratta di un torturatore accusato di stupro anche di bambini, la cosa è gravissima: in questi stessi giorni la Libia ha chiesto ad Almasri di comparire, e invece l’Italia ha permesso che un criminale di questo tipo fosse liberato e rimandato in casa”, ha concluso.