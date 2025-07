Almaviva, modello digitale per valutare l’impatto dell’overturismo a Napoli: via al progetto “Na Vita”

È stato presentato ieri, presso la Fondazione Quartieri Spagnoli Ets – FoQus, il progetto di ricerca “Na Vita” volto a realizzare un modello di analisi e monitoraggio del turismo. Sviluppato da Almaviva Digitaltec, società del Gruppo Almaviva, con il supporto della Fondazione Quartieri Spagnoli Ets – Foqus, il progetto è finalizzato a comprendere le molteplici ricadute dell’overtourism sul territorio del Comune di Napoli, attraverso un approccio scientifico, l’ascolto del territorio e l’elaborazione dei dati.

Frutto di un approccio integrato, il lavoro si è articolato lungo una direttrice scientifica, per identificare le dimensioni d’impatto più rilevanti; attraverso questionari somministrati agli abitanti, per cogliere percezioni e sentiment diffusi; e tramite l’analisi di indicatori sintetici e coefficienti di impatto, basati su dati ufficiali e simulati, per analizzare le relazioni tra turismo e dinamiche urbane.

Il modello, ora in fase di perfezionamento e sperimentazione, rappresenta una significativa tappa di un percorso verso la costruzione di strumenti digitali in grado di supportare le decisioni pubbliche, in un’ottica di sostenibilità e bilanciamento tra attrattività turistica e benessere dei residenti.

“Abbiamo voluto costruire un ponte tra ricerca, tecnologia e realtà urbana – dichiara Aniello Ciervo, Ctodi Almaviva Digitaltec -. Il modello Na Vita, realizzato a Napoli, nasce per aiutare tutte le destinazioni turistiche a crescere in maniera aperta, accogliente, ma anche consapevole della necessità di governare le potenziali esternalità negative dell’overtourism”.

Na Vita (Napoli Valutazione di Impatto del Turismo sulla città) è un progetto co-finanziato dal Consorzio interuniversitario iNEST – Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem – Cod. progetto ECS00000043 – CUP H69J24000300008 – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Spoke 6 Tourism, Culture and Creative Industries coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia.