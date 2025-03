Almawave-Oracle, collaborazione strategica per lo sviluppo dell’IA in Italia e in Europa

Durante l’evento Oracle CloudWorld Tour a Milano, Almawave, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW) e parte del Gruppo Almaviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, ha annunciato la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding (MoU) con Oracle, che sancisce la collaborazione per lo sviluppo e la fornitura di servizi di intelligenza artificiale basati su Velvet per i clienti di settori verticali come l’energia, la sanità, l’industria manifatturiera, il settore pubblico e i trasporti.

“Nel quadro del protocollo d’intesa – si legge in una nota – , le due società intendono promuovere sul mercato casi concreti di utilizzo dell’IA generativa, valorizzando da un lato le capacità infrastrutturali distintive e sicure di Oracle e dall’altro le molteplici applicazioni IA di Almawave, tra cui la sua piattaforma AI Multiagentic AIWave. In questo contesto, Almawave continuerà a potenziare le proprie capacità tecnologiche per l’addestramento di modelli di AI sempre più performanti, con l’obiettivo di affermarsi come player di riferimento nell’AI in Italia e a livello internazionale. Oracle, da parte propria, collaborerà allo sviluppo di un piano di go-to-market congiunto per promuovere le soluzioni sviluppate ai clienti in Italia e con un focus su regione Iberica e Francia”. Inoltre, comtinua il comunicato, “Velvet, famiglia di modelli open source di IA generativa multilingua, progettata e realizzata integralmente in Italia da Almawave, utilizzerà Oracle Cloud Infrastructure per specifici carichi di lavoro di addestramento e inferenza di Llm. L’infrastruttura scalabile di Oci Supercluster, infatti, basata sulle migliori Gpu, fornirà prestazioni, affidabilità e sicurezza elevate in cloud, con la possibilità di accedere alla rete a bassa latenza, alle capacità di distribuzione rapida e al calcolo Gpu ad alte prestazioni”.

Pr Valeria Sandei, ad Almawave, “la collaborazione con Oracle Italia apre a nuove e concrete opportunità per imprese e pubbliche amministrazioni che oggi intendono adottare soluzioni di IA pronte all’uso, caratterizzate da efficacia e sostenibilità, concepite e realizzate nel nostro Paese ed erogate in modo sicuro. Il nostro impegno è quello di accelerare l’innovazione, realizzando un’Intelligenza Artificiale fondazionale italiana solida, trasparente e perfettamente integrata nel contesto europeo, con una prospettiva internazionale. Oracle rappresenta per noi un partner strategico di straordinario valore, grazie alla visione condivisa, alla capacità infrastrutturale e alla rapidità di esecuzione. Dopo aver rilasciato Velvet in modalità open source su Hugging Face, vederlo ora disponibile su OCI conferma la validità del nostro percorso e rafforza la nostra determinazione ad essere il modello di riferimento per l’Italia e non solo, consapevoli di essere solo all’inizio”. Andrea Sinopoli, vice presidente e country leader Cloud Tech di Oracle Italia, ha aggiunto: “La sinergia tra Oracle e Almawave evidenzia il potenziale dell’intelligenza artificiale abilitata dal cloud. L’obiettivo primario è quello di creare valore condiviso per i clienti di entrambe le aziende, grazie alla sinergia tra l’unicità di Almawave con i modelli Velvet e le sue forti competenze di AI e le caratteristiche distintive della OCI AI Infrastructure, che ci permetteranno di offrire soluzioni sempre più performanti, scalabili e sicure”.