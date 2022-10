Alpine A110 “Auto Iconica” al Grand Prix Auto Moto

ROMA (ITALPRESS) – n occasione del suo quarantesimo anniversario, la redazione di Auto Moto ha riunito quaranta personalità emblematiche per eleggere le Marche automobilistiche che hanno segnato gli ultimi quattro decenni. L’occasione giusta per guardare nello specchietto retrovisore e far piombare i lettori nella storia della rivista attraverso una serie di leggendari modelli. Si aggiunge un’altra vittoria al ricco track record dei Trofei conseguiti: l’Alpine A110 vince il Premio del Grand Jury “Speciale 40 anni” assegnato in occasione del Grand Prix Auto Moto 2022. La giuria della rivista francese ha decretato l’Alpine A110 vincitrice della categoria “Auto Iconiche”. Il titolo di “Auto Iconica” assegnato da Auto Moto si aggiunge al già cospicuo elenco di riconoscimenti ottenuti dall’Alpine A110. Di recente, il modello è stato premiato ben quattro volte in occasione degli Automobile Awards 2022 ed è anche stato nominato “Miglior Auto 2021” da Auto, Motor und Sport, “Auto sportiva dell’anno” per il secondo anno consecutivo ai WHAT CAR? Awards 2020 in Inghilterra e “Performance Car of the Year” da BBC TopGear Magazine. Un trofeo che ancora una volta esalta la leggendaria agilità e l’intramontabile design dell’Alpine A110 che, quest’anno, festeggia i 60 anni.

Foto: ufficio stampa Renault Italia

(ITALPRESS).