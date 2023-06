Alpine A110 R Le Mans, 100 unità per il centenario della 24 Ore

ROMA (ITALPRESS) – Con la serie limitata A110 R Le Mans, Alpine rende omaggio alla più importante gara di endurance del mondo, in occasione del suo centenario. Dagli anni 1960 fino alla famosa vittoria dell’A442 nel 1978, la Marca è immersa nel mondo delle gare di endurance grazie al suo fondatore, Jean Rèdèlè. Alpine si rafforza nell’endurance con Signatech, prima nella categoria LMP2 e, successivamente, nella LMP1 e si proietta decisamente nel futuro prevedendo l’ingresso nella nuova categoria Hypercar LMDh nel 2024. “Alpine svela A110 R Le Mans in dinamica sul Circuito della 24 Ore, alla vigilia della partenza dell’attesissima 100° edizione, che vede la partecipazione di 100 proprietari di Alpine. Quest’iconica serie limitata di sole 100 unità segue le leggendarie orme dell’antenata GTA Le Mans, abbinando un’aerodinamica sofisticata ad un incredibile rapporto peso/ potenza, proprio come faceva in passato l’Alpine M63, la prima Alpine ad aver partecipato a Le Mans nel 1963. L’A110 R Le Mans è l’A110 più radicale per celebrare la gara più radicale” spiega Jean-Marc Pinel, Capo Prodotto Marketing di Alpine.

Basata su A110 R, A110 R Le Mans riprende tutti i componenti in carbonio su tetto ecerchi, ma anche nell’abitacolo, con i sedili sportivi monoscocca Sabelt Track. A tutto ciò si aggiungono i parafanghi in carbonio che ricordano lo stile delle auto da endurance e il design di A480 della scuderia Alpine Elf Endurance Team. L’uso di componenti leggeri, già presenti in A110 R, contribuisce alle prestazioni di alto livello, con una velocità di accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi ed una velocità massima di 285 km/h in pista. La serie limitata A110 R Le Mans è dotata del sistema Road & Track, un’innovazione brevettata da Alpine, che consente di abbassare ed irrigidire l’auto del 5%, per una maggiore stabilità in pista. Quest’evoluzione tecnica, associata ad una taratura specifica delle sospensioni, consente di migliorare le prestazioni nel lungo rettilineo delle “Hunaudières” e nelle curve veloci del Circuito della 24 Ore.

Design ultra-sportivo che incarna l’audacia e l’aerodinamica sul Circuito della 24 Ore di Le Mans.

A110 R Le Mans è riconoscibile dall’esclusiva livrea 24H di Le Mans bianca e blu. Una sottile doppia riga blu arricchisce il cofano, il tetto e l’alettone posteriore, richiamo al mondo delle gare, completato dalle alette blu dell’alettone posteriore. Un bordino blu contraddistingue i cerchi in carbonio, aperti nella parte posteriore per una resistenza di frenata ulteriormente migliorata, mentre la shark fin, aggiunta sul lunotto posteriore in carbonio, ricorda l’A480 che ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans®, contribuendo ad ottimizzare le prestazioni aerodinamiche sul rettilineo. Questa mitica serie limitata riporta la firma ufficiale della 24 Ore di Le Mans sui parafanghi anteriori, il sottoscocca laterale e i cuscinetti in microfibra dei poggiatesta dei sedili sportivi Sabelt Track. Come tocco finale, il percorso del Circuito della 24 Ore è finemente inciso al laser sull’aletta parasole. Infine, A110 R Le Mans presenta una targa numerata dello stabilimento di Dieppe con la firma ufficiale “24H Le Mans®” per distinguere le 100 unità di questa versione iconica di A110 R. I futuri proprietari di A110 R Le Mans entreranno a far parte della Band of Racers di Alpine. Potranno contare su un accesso esclusivo alle strutture di Alpine Elf Endurance, nel 2024, e fare un giro del circuito nella sua configurazione completa per un’indimenticabile esperienza a bordo della loro A110 R Le Mans il mattino stesso della partenza della gara.

