Alpine A110 R, leggerezza e performance

ROMA (ITALPRESS) – Quella che completa la gamma A110 è una versione molto attesa. Una versione estrema, più leggera, più affusolata, ancor più ispirata al mondo delle gare automobilistiche, in una parola più “radicale”. Massima espressione di leggerezza e performance, Nuova Alpine A110 R è stata progettata per offrire sensazioni uniche in pista, pur essendo omologata per la strada. L’A110 R si distingue, innanzitutto, per l’intensivo lavoro di riduzione del peso, che ha permesso di portarla fino a 1.082 kg, ossia 34 kg in meno rispetto all’A110 S. Anche l’aerodinamica è stata rielaborata per migliorare il carico aerodinamico e ridurre la resistenza. Per la prima volta nella gamma A110, alcuni componenti come il cofano, il lunotto posteriore e il diffusore, sono stati rivisitati, diventando specifici per questa versione. Anche il telaio, che è stato oggetto di una messa a punto esclusiva, il motore 1,8 litri da 300 cv e l’atmosfera racing, che si respira nell’abitacolo, concorrono a questa radicalità destinata a rendere l’esperienza di guida più intensa che mai.

Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi, Nuova Alpine A110 R si afferma come massima espressione della sportività. Grazie all’impegno della Marca nelle competizioni, può contare a livello di progettazione sulle competenze di massimo livello del motorsport e dimostrarsi più che mai pronta a sfidare tutti i tempi cronometrati su pista. Prodotta in Francia, presso la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rèdèlè, apre un nuovo capitolo del know-how della Marca in termini di sportività.

