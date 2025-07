Alpine A110 R Ultime Performance protagonista a Goodwood

ROMA (ITALPRESS) – Alpine è stata protagonista dell’edizione 2025 del Goodwood Festival of Speed, che ha registrato il tutto esaurito con un pubblico stimato di 200.000 appassionati. A110 R Ultime ha fatto scalpore con un fantastico podio nella categoria delle macchine di serie ed è entrata nella top ten assoluta in uno dei momenti salienti dell’evento, il Timed Shootout (la salita cronometrata). Affidata a Laurent Hurgon, tre volte detentore del record sul giro al Nordschleife e pilota GT di fama mondiale, A110 R Ultime ha imposto un ritmo frenetico per quattro giorni prima di segnare il suo miglior tempo in 52”01 nel gran finale. Progettata per incarnare la leggendaria A110 in tutto il suo splendore e dotata di un motore turbo a quattro cilindri da 1,8 litri che sviluppa 345cv e 420 Nm di coppia, questa versione beneficia di numerose ottimizzazioni aerodinamiche che generano una maggiore deportanza. Grazie ai suoi principi fondamentali di leggerezza e maneggevolezza, A110 Ultime è stata in grado di tenere testa a rivali ancora più potenti in una gara che ha visto la partecipazione di 18 modelli.

Due modelli dedicati al motorsport hanno inoltre entusiasmato gli appassionati. Da un lato, la monoposto BWT Alpine Formula One Team ha sfrecciato ogni giorno sulla collina attirando una folla immensa nel paddock. Parallelamente, A290 Rallye, versione da competizione della Car of the Year 2025, ha fatto la sua prima apparizione pubblica in dinamica al mondo. Dotata di roll-bar integrale, differenziale a slittamento limitato ZF, sospensioni, freni e gruppo ruote-sospensioni specifici, A290 Rallye ha sottolineato il DNA motoristico che accomuna le vetture stradali e da competizione Alpine, in vista del suo prossimo debutto in competizione. Anche la show car a idrogeno Alpenglow Hy6 ha fatto il suo debutto su strada nel Regno Unito. Dotata di un motore V6 biturbo da 3,5 litri che eroga 740cv, questo laboratorio su ruote coniuga innovazione ambientale e sportività per offrire una nuova strada verso la decarbonizzazione delle auto sportive, integrando al contempo elementi di design che saranno presenti nei futuri modelli Alpine. Di prossima commercializzazione, anche A390 è stata una delle protagoniste dell’evento, sia durante le dimostrazioni in dinamica che allo stand Alpine. La prima sport fastback a cinque posti 100% elettrica della marca è stata affiancata da altri modelli dell’attuale gamma. Tra questi, A290 elettrica e l’iconica A110, due auto dalle prestazioni e dall’agilità tipiche del patrimonio automobilistico di Alpine.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).