Alpine A390 mostra le sue prime linee

LROMA (ITALPRESS) – La nuovissima A390, la sport fastback di Alpine mostra le sue prime linee, in attesa della presentazione completa che si terrà il 27 maggio a Dieppe, in occasione delle celebrazioni per il 70° anniversario della marca. Pensato come un vero oggetto dedicato al piacere di guida, questo secondo veicolo del Dream Garage 100% elettrico di Alpine, che può ospitare 5 persone, è stato progettato e costruito in Francia. A390 ha una silhouette esclusiva, immediatamente riconoscibile nella famiglia Alpine e basata all’85% sul design della concept A390_ß presentata al Salone Internazionale dell’Auto di Parigi 2024.

Anche attraverso il design esprime il livello di prestazioni e sportività reso possibile dai suoi 3 motori elettrici, dall’azione dell’Alpine Active Torque Vectoring e dalle 5 modalità di guida. Nell’abitacolo, una nuova evoluzione del sistema Alpine Telemetrics offre un ambiente grafico unico sui suoi schermi, mentre l’impianto audio con 13 altoparlanti, preparato dallo specialista francese dell’audio premium Devialet, gestisce l’ambiente acustico interno.

I primi acquirenti saranno in pole position e potranno acquistare la loro A390, grazie all’Alpine A390 Première, due settimane prima dell’apertura degli ordini. Avranno inoltre diritto, in esclusiva, alle cuffie Devialet x Alpine in edizione limitata per vivere l’esperienza immersiva del suono di Alpine A390.

Alpine A390 sarà presentata in anteprima mondiale martedì 27 maggio 2025, in occasione di una conferenza stampa che sarà trasmessa in diretta su https://events.alpinecars.com/.

– Foto Ufficio stampa Renault Group Italia –

(ITALPRESS)