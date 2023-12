Alpine presenta la gamma A110 per il 2024

ROMA (ITALPRESS) – Alpine sta rivisitando la gamma A110, aggiungendo più equipaggiamenti di serie alle versioni A110, A110 GT e A110 S per offrire sempre più contenuto e valore ai singoli modelli. Alpine arricchisce il listino 2024 con A110 R Turini, nuova versione di A110 R. Dotata di cerchi GT Race da 18″, A110 R Turini si adatta perfettamente alla guida su strada. Il suo nome rimanda al famoso Col de Turini, passo montano situato nelle Alpi francesi del Sud, lungo il percorso del rally di Montecarlo.

Per Alpine A110, l’abbinamento di telaio “Alpine” e motorizzazione da 252 cv procura un piacere di guida che ricorda quello della Berlinetta. Leggera, precisa e briosa, A110 si dimostra agile e dinamica in ogni circostanza. A110 è dotata, di serie, di cerchi Serac da 18″ con dischi ventilati da 320 mm, per una frenata più potente ad alte prestazioni e retrovisori esterni ripiegabili elettricamente (di serie su tutta la gamma). L’abitacolo si arricchisce di pedaliera sportiva con poggiapiedi in alluminio. Il prezzo è di 66.300 euro Iva inclusa.

Nella versione A110GT, il motore da 300 cv abbinato al telaio “Alpine” offre il connubio ideale tra prestazioni e comfort. Di rara versatilità ed eleganza, A110 GT è l’auto sportiva per gli spostamenti quotidiani e i lunghi viaggi. A110 GT esprime tutta la sua sportività con cerchi di serie Grand Prix da 18″ diamantati neri e monogrammi laterali cromati della A di Alpine. Per quanto riguarda il comfort a bordo, propone di serie il sistema audio Focal Premium, il retrovisore elettrocromico antiriflesso e sedili riscaldabili. La pedaliera e il poggiapiedi sono in alluminio, per una maggiore aderenza e leggerezza.

Il prezz della vettura è di 77.350 euro Iva inclusa.

Nell’Alpine A110S il telaio “Sport” valorizza appieno il potenziale del motore da 300 cv. Quest’auto dall’animo sportivo è dotata, in opzione, di pneumatici semi-slick e kit aerodinamico specifico, per soddisfare i conducenti alla ricerca di una guida più all’avanguardia, soprattutto in pista. Straordinariamente efficiente, A110 S è un concentrato di emozioni. A110 S ha cerchi Fuchs forgiati da 18″, fari anteriori neri a boomerang e retrovisore interno elettrocromico antiriflesso. Per questa versione il prezz è di 79.050 Iva inclusa.

Infine, la gamma A110 si arricchisce di una nuova versione, A110 R Turini, derivata da A110 R e dotata di cerchi in alluminio GT Race da 18″ Nero Mat, per una maggiore versatilità su strada.

Riprende il Dna di A110 R, con il telaio all’avanguardia e il motore da 300 cv e 340 Nm. A110 R è la più radicale delle A110, più ribassata, più veloce e più dinamica. Offre vertiginose sensazioni di velocità, dato che può superare i 280 km/h su pista. Lama anteriore, cofano, minigonne laterali, alettone posteriore, diffusore, cuffia motore. Con l’obiettivo di una maggior leggerezza, A110 R presenta componenti in carbonio, materiale proveniente dal mondo della Formula 1. Il prezzo è di 108.000 euro Iva inclusa.

