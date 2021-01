Roma, 14 gen. (Adnkronos) – Alpine ha annunciato i suoi progetti di crescita a lungo termine come brand dedicato alle auto sportive. Le attività di Alpine Cars, Renault Sport Cars e Renault Sport Racing saranno riunite in un’unica entità sotto il marchio Alpine. Messe tutte insieme queste attività portano Alpine in un’altra dimensione e pongono le basi per un brand automobilistico “di nuova generazione” creatore di valore e destinato ai clienti più esigenti ed appassionati.