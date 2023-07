Alpine, tre nuove livree per un’A110 sempre unica

ROMA (ITALPRESS) – Alpine amplia l’offerta di personalizzazione con tre nuove livree per la A110. La linea tricolore, che va dal cofano fino al tetto, rispecchia le origini francesi di Alpine a Dieppe. Riprende il motivo triangolare “Snowflakes” adottato da Alpine per la Formula 1 e l’Endurance. Il tetto dell’A110 si arricchisce della mitica A con la freccia simbolo di Alpine.

La livrea French Signature è disponibile al prezzo di 1.500 euro Iva inclusa. La doppia striscia bianca, che attraversa cofano e tetto giungendo fino al bagagliaio posteriore, riprende i codici del racing “vintage”. Il leggendario numero 55 troneggia sul cofano in un cerchio bianco, riferimento alla data di creazione della Marca nel 1955 da parte di Jean Rèdèlè. La livrea Racing Heritage è disponibile a partire da 1.500 euro Iva inclusa.

Infine Us Racing 2023: questo rivestimento è la replica della livrea dell’A110 Pikes Peak che, il 25 giugno scorso, ha preso d’assalto le 156 curve della leggendaria cronoscalata di Pikes Peak. Con la sua prima partecipazione alla famosa cronoscalata americana, l’A110 Pikes Peak è entrata nella leggenda, battendo il record della sua categoria e salendo sul podio. Questa livrea è destinata alle A110 color “Bianco Ghiaccio” e “Bianco Iridato”, a un prezzo di 8.000 euro Iva inclusa. Da domani Alpine commercializzerà queste tre livree esclusive in Francia, e nella maggior parte dei Paesi dove è presente la Marca, tramite l’Atelier Alpine sul sito: https://www.alpinecars.fr/configurateur.html. Queste tre livree speciali si aggiungono al programma di personalizzazione dell’Atelier Alpine, lanciato nel 2021, rispondendo all’esigenza dei clienti che desiderano valorizzare l’A110 a loro immagine e somiglianza. L’offerta esistente permette di scegliere la carrozzeria tra una quindicina di tinte Heritage, numerate da 1 a 110, che traggono il Dna dalla storia di Alpine, e un’ampia gamma di cerchi e pinze dei freni.

