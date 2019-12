Alstom, da oggi niente più plastica monouso nelle otto sedi italiane

Alstom ha avviato un processo di eliminazione della plastica monouso dagli uffici amministrativi e dalle proprie sedi italiane aderendo alla campagna del Ministero dell’Ambiente #iosonoambiente per diventare un’azienda #plasticfree. Un’operazione che coinvolge circa 3 mila mila dipendenti nelle 8 sedi di Alstom in Italia e che anticipa così l’applicazione della direttiva europea che prevede il bando della plastica monouso entro il 2021. “Questo è un segnale importante che Alstom vuole dare come azienda attenta ai temi della sostenibilità – afferma dichiarato Michele Viale, presidente e amministratore delegato di Alstom Ferroviaria -, vogliamo essere un’azienda responsabile nei confronti dei nostri dipendenti, dei nostri clienti e della società: ecco perché abbiamo deciso di evitare la plastica monouso dando l’esempio anche nei piccoli gesti quotidiani. Con l’attuazione di un programma di eliminazione della plastica abbiamo calcolato che risparmieremo circa 5,3 tonnellate di plastica all’anno”.