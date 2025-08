Alt alla proroga, nuova gara per le spiagge di Posillipo: quasi il 50% sarà libero

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Unione europea la procedura di evidenza pubblica per la concessione di tre lotti di arenile lungo la costa cittadina di Napoli, a Posillipo. La procedura segue la sentenza del Tribunale Amministrativo del 15 luglio che ha, di fatto, annullato la delibera di proroga delle concessioni balneari. Lo comunica L’autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale. In particolare, i lotti oggetto di gara sono due di circa 1.000 mq ciascuno presso l’arenile di Posillipo e uno di circa 500 mq presso la spiaggia delle Monache. Sui tre lotti in oggetto, solo parzialmente coincidenti con le aree già assegnate in concessione, potranno continuare ad esercitarsi le attività fino al completamento delle procedure di assegnazione. Gli atti di gara sono stati definiti contemperando le esigenze pubbliche ampliando, tra l’altro, gli spazi di spiaggia libera prevedendo, quindi, la destinazione di quasi il 50% degli arenili a libera fruizione. Agli operatori economici partecipanti al bando è richiesto, tra l’altro, la fornitura di servizi anche per le adiacenti spiagge libere, tra cui l’assistenza e il salvataggio, la pulizia e la manutenzione anche nei mesi invernali delle stesse. Per le aree demaniali marittime non oggetto della procedura descritta, l’Autorità ha avviato un approfondimento con le altre amministrazioni competenti per verificare la fruibilità delle stesse al pubblico e libero uso. (Com/Elm/Dire) 09:35 01-08-25 NNNN