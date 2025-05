Alt alle frodi assicurative grazie all’accertamento negativo del credito

di Adriano J. Spagnuolo Vigorita* e Riccardo Vizzino**

L’azione di accertamento negativo del credito: strumento di contrasto alle frodi risarcitorie e presidio a tutela del consumatore

Sommario: 1 – Metodi di contrasto a richieste risarcitorie fraudolente mediante l’istituto dell’accertamento negativo del credito; 2 – I presupposti dell’azione di accertamento negativo; 3 – Procedimento ed efficacia ultra giudizio del giudicato; 4 – Rapporti fra giudizi; 5 – Conclusioni.

L’Accertamento Negativo del Credito

Nel contesto delle controversie in materia di responsabilità civile, l’ordinamento giuridico offre un importantissimo istituto giuridico, l’ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL CREDITO, che può essere esperito dalla Compagnia Assicurativa al fine di ottenere una pronuncia giudiziale di accertamento circa l’inesistenza in capo al presunto danneggiato del diritto a richiedere i presunti danni subiti in seguito ad un sinistro sul quale sono sorti fondati dubbi di veridicità.

L’azione di accertamento negativo, in questi casi, consente non solo di disinnescare tempestivamente pretese fraudolente, ma anche di tutelare il corretto funzionamento del mercato assicurativo, con effetti benefici per tutti gli assicurati. Ridurre l’incidenza delle frodi significa infatti contenere i costi a carico delle imprese e prevenire aumenti ingiustificati dei premi: in questo senso, tale strumento assume una chiara valenza pubblicistica, quale presidio di equità e trasparenza in favore dei consumatori.

Principalmente, la ratio sottesa alla predetta azione, consiste nell’ottenimento in via preventiva, ovvero prima che il presunto danneggiato assuma le vesti di attore promuovendo un giudizio dinanzi all’Autorità giudiziaria, di una pronuncia del Giudice che accerti l’assenza in capo al detto soggetto richiedente del diritto a promuovere il giudizio per ottenere il risarcimento dei presunti danni.

Nel caso di specie, difatti, la Compagnia Assicurativa, esperendo, in prima battuta, essa stessa l’azione di accertamento negativo del credito, da soggetto passivo, che deve resistere in giudizio per contrastare richieste risarcitorie dubbie, si tramuta in soggetto attivo, obbligando pertanto il soggetto richiedente risarcimento a doversi difendere in giudizio. La richiesta formulata dalla parte che aziona tale istituto, ovvero la Compagnia Assicurativa, dunque, è diretta all’acclaramento della esistenza di un proprio diritto (cd. accertamento positivo) o della inesistenza di un diritto altrui (cd. accertamento negativo).

L’onere della prova, ex art 2697 c.c., ricade in capo all’attore relativamente alla propria pretesa. Nel casi di azione di accertamento negativo, chi agisce dovrà provare la insussistenza del diritto altrui ovvero la sussistenza di fatti modificativi/estintivi dello stesso. Di contro, il convenuto, avrà invece l’onere di provare l’attualità dei presupposti del diritto da sé vantato e sarà altresì chiamato ad articolare in una vera e propria domanda riconvenzionale la propria pretesa risarcitoria, con i relativi oneri e spese di giudizio dal caso previsti .

Nel caso di specie, infatti, la Compagnia assicurativa, nell’esperire l’azione di accertamento negativo del credito avrà la possibilità di produrre in giudizio tutta la documentazione relativa agli accertamenti effettuati nella fase stragiudiziale con particolare riguardo alle attività espletate da accertatori fiduciari tecnici, che nel loro insieme formano quel complesso probatorio fondante la richiesta avanzata al Giudice di accertare l’assenza del diritto in capo al presunto danneggiato.

Con specifico riguardo all’onere probatorio, occorre evidenziare che quest’ultimo non dovrà esclusivamente limitarsi a provare il danno subito ma dovrà altresì contestare gli accertamenti effettuati dai fiduciari della Compagnia di assicurazione siano essi di tipo tecnico che di tipo medico, dei quali il Giudicante adito non potrà non tener conto .

A riguardo, si è pronunciata anche la Suprema corte di Cassazione affermando esplicitamente che “Qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo di un diritto del convenuto e questo ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma formuli, a sua volta, domanda riconvenzionale per conseguire il riconoscimento del diritto negato da controparte, ambedue le parti hanno l’onere di provare le rispettive e contrapposte pretese, restando soccombente chi non assolva tale onere” (Cfr.Cass. sez. III; sent. 16.06.2005, n.12963).

In questo stesso senso, la Suprema Corte è intervenuta in specificazione con la più recente Ordinanza 4 ottobre 2012, n. 16917 a mezzo della quale ha espressamente affermato che “ In tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo ”.

Tuttavia, va specificato che, l’ ordinamento nazionale esclude le cd. azioni di iattanza (azioni “con cui si provoca il convenuto ad agire o a provare caricando quest’ultimo della prova dell’esistenza di un diritto, negato dall’attore”) e ciò allo scopo di non aggravare la condizione del convenuto. Nell’ipotesi di domanda di mero accertamento negativo, quindi, l’attore ha l’onere di provare l’inesistenza di uno dei più fatti costitutivi o l’esistenza di uno dei fatti impeditivi o estintivi del diritto del convenuto; con la conseguenza che ove residui una qualche incertezza in ordine all’esistenza dei fatti estintivi e impeditivi o in ordine all’inesistenza dei fatti a fondamento della domanda, il giudice dovrà rigettare la stessa e dichiarare l’esistenza del diritto del convenuto.

Nelle ipotesi di sinistro, quindi, la Compagnia Assicurativa, potrà agire allorquando sussistano rilevanti prove idonee a dimostrare che: 1) il sinistro non si è verificato, ovvero non si è verificato fra le parti coinvolte nel processo; 2) la responsabilità dell’incidente non sia ascrivibile al proprio assicurato; che il risarcimento sia già avvenuto ovvero che siano intervenute circostanze estintive/modificative del diritto quali, a titolo esemplificativo, la prescrizione o la transazione.

In tutti questi casi, la Compagnia potrà ‘bloccare’ il presunto danneggiato, inducendolo a provare in maniera puntuale la fondatezza della sua pretesa, ed inducendolo – quindi – a desistere laddove la richiesta risarcitoria sia fraudolenta e non veritiera.

In ultimo, calando l’attenzione a livello prettamente pratico, non può non osservarsi come, l’esperimento dell’azione di accertamento negativo del credito da parte della Compagnia Assicurativa, produca gravissimi disturbi ed inconvenienti all’attività probatoria che il soggetto danneggiante, ed in suo luogo il proprio procuratore, deve costruire. Difatti, di sovente accade che il danneggiato, sul quale grava l’obbligo di provare i danni subiti, non sia immediatamente in possesso, si badi, nel giudizio ordinario, dei nomi dei soggetti testimoni che possano confermare il fatto storico. Senza nascondersi dietro false ipocrisie, è noto il motivo per il quale le generalità dei sig.ri testimoni vengano riprodotte a verbale di solito nell’udienza di rinvio ex art 320 cpc, motivo consistente nella circostanza per la quale il testimone “di favore” da la propria disponibilità esclusivamente per un lasso di tempo ristretto. Inoltre, non può non rilevarsi come altrettanto di sovente, il richiedente risarcimento in sede stragiudiziale, ovvero esclusivamente con l’atto di costituzione in mora, non sia ancora in possesso dei nominativi dei soggetti da indicare quali testimoni, ragion per cui, mediante l’attivazione della procedura di accertamento negativo del credito, la celerità della procedura da un lato agevolerà la Compagnia Assicurativa la quale è ovviamente già in possesso di tutto il materiale probatorio necessario a dimostrare l’infondatezza dell’altrui richiesta risarcitoria e dall’altro ostacolerà notevolmente il soggetto richiedente risarcimento obbligandolo in tempi brevissimi a dover reperire tutto il materiale probatorio a lui necessario onde poter contrastare la richiesta avanzata dalla Compagnia, compreso il nominativo dei sig.ri testimoni.

La detta circostanza assume particolare rilievo ed interesse laddove la richiesta di risarcimento danni presunta, abbia ad oggetto “lesioni personali”.

Difatti, nel caso di specie, non è infrequente l’ipotesi in cui il presunto lesionato non sia ancora in possesso di tutta la documentazione medica necessaria, con particolare riguardo al certificato di guarigione clinica. Pertanto mediante l’esperimento della procedura in oggetto, parte richiedente, dovendo resistere nel giudizio attivato dalla Compagnia Assicurativa non avrà o e/o avrà estreme difficoltà nella formazione del quadro probatorio a lui favorevole, che in un eventuale giudizio ordinario dallo stesso promosso potrebbe agevolarlo nella dimostrazione ex post del fatto narrato ma che nel caso di specie a fronte di un dovere di difesa ostacola notevolmente l’attività dimostrativa da parte del presunto danneggiato, con conseguente possibile desistenza da parte di quest’ultimo nella prosecuzione della richiesta risarcitoria. I presupposti dell’accertamento negativo

Resta da chiarire se l’azione di accertamento negativo in quanto tale, sia riconosciuta dall’ordinamento stesso quale rimedio generale (ossia esperibile sempre), ovvero tipico (cioè proponibile nei soli casi previsti dalla legge). In vero, mentre per i cd. diritti assoluti l’accertamento negativo è senz’altro sempre ammesso, con riguardo ai più specifici diritti di credito, ci si è chiesti in dottrina se fosse necessaria una espressa e tassativa previsione di legge, quale suo presupposto. Ad oggi, e dopo numerosi ondivaghi andamenti, l’orientamento prevalente conferma la esperibilità in via generica – e non tassativa – dell’azione in parola, anche con riferimento ai diritti di credito e ciò sulla base del diritto all’azione cristallizzato dall’ art 24 cost. Tale norma, infatti, si riferisce all’azione ex sé, ovvero esercitabile nella forma che il privato ritiene più congrua ai suoi interessi. Tuttavia, è parimenti pacifico che l’incardinamento del giudizio in questione, non può, però, essere sine titulo. È necessario infatti che, chi agisca, lo faccia in forza di un concreto ed attuale interesse ad agire (art. 100. c.p.c.) che, nel caso di specie (ovvero accertamento negativo afferente a questioni relativi a sinistri stradali) è validamente integrato da una richiesta risarcitoria stragiudiziale da parte di un presunto creditore, ovvero il presunto danneggiato dovrà, comunque, proporre una richiesta di risarcimento danni mediante lettera di costituzione in mora. Procedimento ed efficace ultra giudizio del giudicato

L’azione di accertamento negativo, si introduce con citazione. A tale atto, il convenuto (probabile attore in un futuro giudizio ordinario) può rispondere limitandosi ad articolare le proprie argomentazioni in ordine alla persistenza dei presupposti del proprio diritto, chiedendone l’accertamento positivo, ovvero predisponendo domanda riconvenzionale a mezzo della quale, oltre ad opporsi alle deduzioni attoree – con relativa richiesta di accertamento positivo del proprio diritto – ne chiede anche il ristoro. Il giudice si pronuncia con sentenza. Orbene, occorre a questo punto precisare che, fra le questioni che il Giudice è chiamato ad accertare, rientrano: a) quelle preliminari di merito , ovverosia quelle circostanze (di mero fatto) che non potrebbero mai essere oggetto di un autonomo giudizio; e quelle pregiudiziali di merito , coincidenti invece con quel fatto-diritto, astrattamente oggetto di un futuro giudizio, necessario a fondare l’iter logico giuridico seguito dal giudice per decidere sulla fondatezza della domanda. Orbene, occorre chiarire se il decisum in merito a tali questioni pregiudiziali di merito, possa o no condizionare l’esperimento di altri e futuri giudizi in ordine alle medesime questioni.

La regola conosciuta dal Codice è che la decisione sulle questioni pregiudiziali di merito, avviene incidenter tantum ovverosia con effetti limitati al processo di accertamento. Tuttavia, tale regola genale cede a due ordini di eccezioni: a) laddove sia la legge a prevedere l’effetto erga omnes di tali decisioni; b) che sia una delle parti a chiedere al Giudice di decidere sulle questioni pregiudiziali di merito con efficacia di giudicato.

Tale richiesta va espressa per la posizione attorea, ovvero per la Compagnia, nell’atto introduttivo e reiterata nella prima udienza di trattazione.

In tale modo si potranno far valere gli effetti della sentenza di accertamento negativo quale preclusione di un eventuale futuro giudizio incardinato da parte del presunto danneggiato dal sinistro. Rapporti fra giudizi

Fermo restando quanto sostenuto a proposito della forza preclusiva del giudicato in sede di accertamento negativo del diritto, occorre specificare cosa accade se ‘in pendenza’ del giudizio di accertamento, venga incardinato il giudizio relativo all’ottenimento del risarcimento in forza del medesimo diritto oggetto della prima procedura. In giurisprudenza è ormai prevalente l’idea per cui tra l’azione di accertamento negativo del credito ovvero quella tesa ad ottenere la pronuncia di invalidità/inefficacia del rapporto di obbligazione da cui deriva la domanda condannatoria proposta in sede ordinaria sussista un rapporto di continenza: segnatamente si ritiene che sia la causa volta ad ottenere la pronuncia condannatoria a contenere anche l’altra.

Pertanto, quando i due giudizi siano stati proposti di fronte al medesimo giudice togato (medesima persona fisica) questi, anche d’ufficio, ne disporrà la riunione ai sensi dell’art. 273, comma 1, c.p.c. Lo stesso dicasi quando le due cause siano pendenti di fronte a due diversi giudici dello stesso tribunale. In tal caso, sarà il Presidente del tribunale che stabilirà di fronte a quale giudice il processo debba proseguire (art. 273, comma 2, c.p.c.).

La medesima disposizione trova applicazione quando le due domande siano invece proposte di fronte allo stesso giudice di pace (medesima persona fisica), oppure di fronte a due giudici di pace appartenenti al medesimo ufficio. In tal caso, sarà il capo dell’ufficio a stabilire di fronte a quale giudice di pace il processo deve proseguire.

Quando invece le due cause siano pendenti di fronte ad uffici giudiziari diversi per territorio o per competenza verticale la norma di riferimento sarà l’art. 39, comma 2, c.p.c., il quale – in prima battuta – prevede che il giudice successivamente adito rimetta la causa al giudice del processo preveniente ma solamente se questi è competente anche per la causa proposta successivamente.

Conclusioni

Alla luce di quanto su esposto, ed al fine di contrastare sempre più efficacemente il fenomeno delle domande di risarcimento fraudolente in ragione di sinistri stradali, si suggerisce alla Compagnia di ricorrere allo strumento dell’accertamento negativo del credito ogni qual volta gli estremi del sinistro per il quale si è dedotta pretesa risarcitoria stragiudiziale presenti i seguenti requisiti:

fondata incertezza quanto alla veridicità del fatto storico (ciò avviene nel caso in cui la Compagnia disponga anche di ‘principi di prova’ atti a confutare lo stesso, quali: dichiarazioni per iscritto rese dall’assicurato o da testimoni; qualsiasi documento idoneo a contrastare la ricostruzione attorea);

fondata incertezza quanto alla legittimazione attiva o passiva (segnatamente, ed a titolo esemplificativo, nei casi in cui la Compagnia disponga: di documentazione che certifichi la diversa titolarità della proprietà dei veicoli dedotti nel sinistro; ovvero – nelle ipotesi di domanda al F.G.V.S. – di documentazione attestante la non ascrivibilità del fatto dedotto alle ipotesi di cui all’art 283 D.Lgs. 209/2005);

possibilità di dimostrare la prescrizione del diritto ovvero la sussistenza di altre circostanze modificative/estintive del diritto (ad es. mediante esibizione di quietanze di pagamento ovvero di accordo transattivo).

Il ricorso a tale strumento, nei casi su indicati, appare fruttuoso ed opportuno in quanto idoneo: da un lato, a scoraggiare gli attori temerari che, sempre più spesso, fraudolentemente, incardinano giudizi infondati avverso le Compagnie Assicurative; dall’altro, a cristallizzare la insussistenza del diritto del presunto danneggiato, il quale, non potrà più ricorrere alle vie ordinarie per l’ottenimento del relativo risarcimento.

In tale modo, infatti, il mirato investimento profuso nei soli casi caratterizzate dalle succitate circostanze e coincidente con la sopportazione dei costi di incardina mento del giudizio, appare strumentale ed idoneo a ‘bloccare’ e dunque esautorare la possibilità – per il presunto danneggiato – di agire in giudizio e dunque ottenere un risarcimento anche nei casi in cui sia chiara l’infondatezza e la fraudolenza dell’azione.

*giurista, saggista, abilitato all’avvocatura

**responsabile nazionale di Civicrazia contro le truffe assicurative