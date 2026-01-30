Alta formazione chirurgica al Fatebenefratelli: nasce a Napoli la Scuola Nazionale di Colecistectomia Laparoscopica

Napoli diventa punto di riferimento nazionale per la formazione chirurgica avanzata con l’inaugurazione della Scuola Nazionale di Colecistectomia Laparoscopica, promossa dalla Società Italiana dei Chirurghi dell’Ospedalità Privata (SICOP). L’appuntamento è fissato per il 19 e 20 febbraio presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Buon Consiglio” Fatebenefratelli di Napoli, diretta dal professor Domenico Barbato.

Struttura di eccellenza nel panorama sanitario nazionale, il reparto guidato dal professor Barbato rappresenta un punto di riferimento per la chirurgia laparoscopica e oncologica, con un’équipe altamente specializzata in interventi ad elevata complessità, dalla chirurgia del colon-retto a quella dell’esofago e della parete addominale. Sotto la sua direzione, l’Unità Operativa è diventata anche centro di tirocinio per la Scuola Speciale Nazionale ACOI, confermandosi sede ideale per ospitare un progetto di alto profilo scientifico e didattico.

Non un semplice convegno, ma un percorso formativo strutturato e altamente specialistico, rivolto a giovani chirurghi e professionisti desiderosi di aggiornare e perfezionare le proprie competenze in una delle tecniche più diffuse e consolidate della chirurgia mini-invasiva.

La direzione scientifica della Scuola è affidata al dottor Crescenzo M. Muto, affiancato dal co-direttore dottor Sergio Grimaldi, con l’obiettivo di garantire una preparazione teorico-pratica completa su un intervento che ha segnato l’evoluzione della chirurgia moderna: la colecistectomia laparoscopica, primo intervento eseguito con approccio mini-invasivo e costantemente perfezionato nel corso degli anni.

Il primo giorno sarà dedicato all’inaugurazione ufficiale, arricchita da letture magistrali di respiro internazionale. Tra i relatori di spicco figurano il professor Franco Corcione, riferimento assoluto della laparoscopia, il professor Jacques Marescaux di Strasburgo, pioniere dell’addestramento chirurgico avanzato, e il professor Salvatore Morales Conde di Siviglia, figura di primo piano nel panorama chirurgico internazionale.

Il secondo giorno entrerà nel vivo dell’attività didattica con lezioni tenute da alcuni tra i più autorevoli chirurghi italiani e con interventi chirurgici in diretta dalla sala operatoria, offrendo ai partecipanti un confronto diretto e concreto con la pratica clinica.

La laparoscopia rappresenta oggi lo standard di riferimento per la maggior parte degli interventi chirurgici, garantendo minore invasività, riduzione dei tempi di degenza, minori complicanze, un recupero più rapido per il paziente e un significativo contenimento dei costi sanitari.