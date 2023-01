Alta formazione e lavoro: arrivano i Bootcamp Time Vision

Alta formazione e lavoro al centro dei Bootcamp di Time Vision. Cinque webinar tematici in cinque giorni che avranno l’obiettivo di analizzare i principali trend legati all’alta formazione alle competenze maggiormente richieste dalle aziende di tutta la penisola. Dell’alta formazione come leva centrale per la costruzione della propria carriera parla L’incentivo del lunedì di questa settimana. Ecco i dettagli.

I dettagli dei Bootcamp

I Bootcamp | Extra Week Formazione e Lavoro fuori dagli schemi sono in programma dal 23 al 27 gennaio 2023. Cinque giorni di dibattiti digitali della durata di 30 minuti ciascuno, in cui si raccoglieranno consigli utili e testimonianze.

Nei cinque giorni di eventi digitali gratuiti si alterneranno esperti in materia di alta formazione, consulenti aziendali, docenti ed ex studenti che racconteranno la loro esperienza e saranno pronti ad accogliere tutti gli interrogativi che arriveranno dalla platea di ascoltatori.

Ogni webinar tratterà un tema specifico:

HR e automazione

Experience & engagement

Gestione integrata e valore aziendale

Trend Bio

Reskilling time

Hr e Automazione

La 5 giorni di approfondimenti su alta formazione e lavoro inizierà il 23 gennaio con un viaggio nella nuova dimensione 4.0 della ricerca e selezione, con il webinar “HR e Automazione: Intelligenza artificiale applicata alla gestione delle Risorse Umane”.

Un vero e proprio talk show di approfondimento, ma in formato smart – di 30 minuti – durante il quale si toccheranno temi già definiti “portanti” per il mondo delle risorse umane nel 2023:

Il Digital hr per il reclutamento e la selezione del personale

L’agile recruitment attraverso la rete

Experience & Engagement

Inclusione, gender equality, diversity management sono tre dei concetti alla base della rivoluzione organizzativa introdotta dal concetto di welfare sostenibile in azienda.

Di questo si parlerà nel webinar in programma il 24 gennaio, nella seconda giornata di Bootcamp, “Tra Experience ed Engagement: Piani carriera, programmi di benessere, attenzione alle diversità ed eguaglianza”.

Gestione integrata e valore aziendale

La gestione integrata all’interno delle aziende sta diventando sempre più centrale per la competitività delle aziende stesse. Negli ultimi anni, le imprese di ogni settore e dimensione si stanno adeguando, inserendo in organico nuove figure professionali tra cui Responsabile aziendale qualità ambiente e sicurezza, Progettista o consulente di sistemi di gestione integrati, Valutatore, Auditor o Lead Auditor.

Sarà questo l’argomento centrale della terza giornata dei Bootcamp di Time Vision, durante il webinar dal titolo: “Sistema di gestione integrato 9001-14001-45001: Valore aggiunto per l’ecosistema aziendale” in programma il 25 gennaio 2023 dalle 15:30 alle 16:00.

Trend bio

Cosa c’è dietro il termine “bio” spesso etichettato sui prodotti che finiscono sulle tavole degli italiani? In sole tre lettere, in realtà, c’è il frutto di una lunga catena del valore realizzata dall’intera filiera agroalimentare.

Sarà questo l’argomento centrale della quarta giornata dei Bootcamp di Time Vision, durante il webinar dal titolo: “Trend Bio: una scelta di vita per l’ecosistema agro-alimentare” in programma il 26 gennaio 2023 dalle 15:30 alle 16:00.

Reskilling time

Il 2023 è stato definito dalla Commissione Europea l’anno delle competenze. Da potenziare, da aggiornare costantemente e da innovare in base alle richieste inserite anche nel piano nazionale di ripresa e resilienza.

Della centralità della formazione aziendale si parlerà nel webinar “Il reskilling: strumento per far fronte ai rapidi cambiamenti del mondo del lavoro” in programma il 27 gennaio 2023 dalle 15:30 alle 16:00.

Per maggiori informazioni: https://www.timevision.it/bootcamp-extra-week/