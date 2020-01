Alta gioielleria, 61 marchi campani sul palcoscenico internazionale di Vicenzaoro January (dal 17 al 22)

Sono sessantuno (provenienti da Napoli, Marcianise e Torre del Greco) le aziende campane che partecipano a Vicenzaoro January 2020 (Voj) – The Jewellery Boutique Show, il Salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria di Italian Exhibition Group Spa (Ieg) che dal 17 al 22 gennaio apre il calendario delle manifestazioni del settore, accogliendo aziende, buyer, giornalisti, opinion leader e trend setter da tutto il mondo in fiera a Vicenza per presentare in anteprima le nuove collezioni e le tendenze del settore. CI saranno 1500 aziende e buyers provenienti da oltre 120 paesi. La fiera si svolge in contemporanea con T.Gold, esposizione internazionale di Ieg dedicata ai macchinari e alle tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello: si sviluppa su 4.000 mq e ospita più di 170 tra le maggiori realtà “in grado di proporre – si legge in una nota – le ultime novità indispensabili alla produzione orafa configurandosi come un’opportunità per le aziende di aumentare la competitività del proprio business avvalendosi delle più alte competenze e abilità, in gran parte made in Italy”. Immancabile nell’ambito di T.Gold l’appuntamento con il Jewellery Technology Forum, l’unica conferenza internazionale in Europa dedicata alle nuove tecnologie e alle ultime tendenze nel settore della gioielleria, che si terrà il 19 gennaio 2020 co-organizzata insieme a Legor Group.

Le novità del’edizione 2020

Tra le molte novità, Voj presenta quest’anno anche Vovintage, esclusivo marketplace dedicato all’orologio e al gioiello d’epoca. Aperto a collezionisti e appassionati, dal 18 al 20 gennaio VOVintage affianca all’esposizione di creazioni leggendarie ed esemplari introvabili un ricco programma di talks con i più grandi protagonisti del settore come i maestri orologiai di Verga Vintage, Sandro Fratini – con la sua leggendaria collezione di 2mila orologi per un valore stimato di 1 miliardo di euro è da decenni il più grande collezionista al mondo – e l’esperto di Rolex d’epoca Stefano Mazzariol, oltre alla presenza delle principali istituzioni del settore contemporaneo come Assorologi e la prestigiosa AHCI – Académie Horlogère des Créateurs Indépendants.



I principali appuntamenti

Durante i sei giorni di Voj 2020, all’interno degli spazi espositivi fieristici, numerosi appuntamenti, workshop e seminari in programma. Apre le danze il convegno Cibjo, importante appuntamento della Confederazione Mondiale della Gioielleria, mentre VISIO.NEXT –realizzato in collaborazione con Club degli Orafi – esplora le tendenze nel mondo del gioiello e dell’oreficeria con la presenza di ospiti quali Stephen Lussier (De Beers Group), Eleonora Rizzuto (Bulgari Group & LVMH Italia), Claudio Marenzi (Confindustria Moda),Larry W. Pelzel (Neiman Marcus) e Isabella Traglio (Vhernier). Trendvision Talk, l’appuntamento con l’osservatorio di Ieg sulle tendenze del gioiello Trendvision Jewellery + Forecasting, ospita un panel interamente dedicato al futuro del diamante.

Attesa anche per i Digital talks, serie di incontri e brainstorming sui temi più caldi dell’innovazione digitale organizzati con Federpreziosi, e per i GEM TALKS, focus sul mondo delle pietre con esperti gemmologi provenienti da tutto il mondo grazie alla collaborazione con Igi (Istituto gemmologico italiano).

A Voj 2020 si tiene inoltre “The Gold Run” un hackaton in collaborazione con l’Università di Padova aperto a 60 mila studenti e ricercatori chiamati a trovare soluzioni di business su nuovi modi di indossare un gioiello e nuovi modi per realizzare packaging innovativi. Le migliori proposte saranno valutate da un advisory board composto da aziende e protagonisti del settore e presentate e premiate in fiera.



Focus sulle start-up

Infine, per la prima volta Ieglancia un focus sul mondo delle Start-Up e delle Pmmi innovative come ulteriore veicolo dell’innovazione di filiera con il progetto “StartUp and Carats”. Raccogliendo la direzione strategica condivisa con ICE – Agenzia per la Promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, l’iniziativa darà visibilità ai nuovi business model che si affacciano sulla scena orafa, prevedendo talks e momenti di incontro, e coinvolgendo uno dei maggiori acceleratori di start-up al mondo,Startupbootcamp.

Ad arricchire l’esperienza di visita in fiera anche le iniziative di Vioff, il Fuori Fiera di Vicenzaoro organizzato con il Comune di Vicenza, dedicato in questa edizione al “Golden Factor” e alla valorizzazione del talento in tutte le sue forme.