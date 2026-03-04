Alta Irpinia in finale al Bitac: Carmasius tra i migliori progetti italiani

Carmasius, società cooperativa – impresa sociale impegnata nella valorizzazione delle aree interne dell’Irpinia, è stata selezionata tra i sei progetti finalisti a livello nazionale nell’ambito del Premio Bitac – Borsa italiana del turismo cooperativo e associativo. Un riconoscimento che premia un lavoro costruito negli anni e la visione di un turismo responsabile capace di generare ricadute economiche e sociali nei territori.

Alla cerimonia di premiazione era presente la Presidente di Carmasius, Ramona Del Priore, a rappresentare la cooperativa e il territorio.

“Siamo onorati e felici di rappresentare la Regione Campania, la Provincia di Avellino e, soprattutto, il nostro territorio alla Bitac di Novara. Essere tra i finalisti è un risultato che riconosce un lavoro intenso e significativo, avviato alcuni anni fa e costruito giorno dopo giorno grazie all’impegno di tante persone che hanno creduto nel progetto con professionalità e dedizione. Con Alta Irpinia Cooperative Routes proponiamo un’idea di turismo non come sfruttamento e consumo dei luoghi, ma come alleanza con la comunità, un’esperienza in cui il visitatore diventa parte di un percorso di sviluppo sostenibile, inclusione e benessere locale. È un racconto positivo dell’Alta Irpinia che aiuta a contrastare lo spopolamento e a restituire centralità alle aree interne”, ha dichiarato la Presidente.

Nel solco di questa visione nasce Alta Irpinia Cooperative Routes, una rotta che racconta un’Italia che non corre, che non urla e che sceglie il ritmo lento dei passi sui sentieri. Un filo invisibile che unisce nove borghi e mille storie millenarie. Il progetto è pensato per chi cerca qualcosa di più di una semplice vacanza, un’esperienza autentica tra paesaggi, cultura, cammini e tradizioni.

Qui l’accoglienza non è un servizio preconfezionato, ma un patto di comunità. Carmasius ha messo in rete produttori, ristoratori, guide e associazioni per aprire le porte delle aziende e delle case, accompagnando i visitatori alla scoperta di saperi locali, esperienze in natura, degustazioni e narrazioni territoriali.

Carmasius proseguirà nel lavoro di progettazione e coordinamento di iniziative di promozione territoriale e di turismo cooperativo, rafforzando la rete di operatori locali e investendo in percorsi educativi e culturali, con l’obiettivo di dare continuità a un modello di sviluppo fondato sul benessere delle comunità.