Alta moda e cinema protagonisti nel Charity gala “L’Amore è”

L’Haute Couture ed il Cinema, inteso come prezioso volano di comunicazione nel “sociale” sono stati gli assoluti protagonisti della IX edizione de “L’Amore è” il Charity Gala ideato e promosso da Maridì Communication teso a sostenere il progetto “Ludoteca” attivato dalla Lilt Napoli all’interno dell’Istituto Tumori Pascale. In pole position anche la Cultura intesa nella sua più ampia accezione, dalla Medicina, all’Arte, al Food &Beverage. L’evento, condotto dalla giornalista Maridi Vicedomini, si è svolto martedi sera 18 febbraio nella suggestiva cornice di Villa Mazzarella, situata a Posillipo con vista mozzafiato sul golfo partenopeo. Ad aprire la scena, una capsule di “Tellenae”, la Collezione Primavera Estate 2020 della Maison Persechino, ispirata ad un’antica città romana il cui sito non ancora identificato, già presentata con grande successo dalla stilista Sabrina Persechino nell’edizione invernale di Altaromamoda 2020; a seguire, il defilè delle avvolgenti, preziose pellicce di Umberto Antonelli che ha proposto un’anteprima della prossima stagione Autunno –Inverno 2020/21 e degli originali outfit realizzati interamente a mano, frutto di un’accurata selezione di modelli e di tessuti by Sartoria Muti di Pina Muti, “un’artigiana del costume nel mondo dello spettacolo”. Ospiti, per il Cinema Erica De Lisio e Giovanna De Luca, allieve della Scuola Cinema dell’ Accademia di Belle Arti di Napoli rispettivamente regista e sceneggiatrice del film breve “Nina e il cielo” tratto da un’ idea di Ester Gatta , realizzato con il sostegno di AN.TRA.CINE Film Industry (Eduardo Angeloni), produttrice esecutiva Sarah Scognamiglio in partnership con l’Accademia di Belle Arti e di Esga Trading (Ester Gatta) insieme ad Eduardo Angeloni ed Ester Gatta, tutti premiati dal Prof Adolfo Gallipoli d’Errico, Presidente Lilt Napoli . Premiati sempre per la sezione “Cinema”, Roberto Gasparro regista del film “Lui è mio padre” ispirato all’Umanesimo Ecologico di Papa Francesco, le cui riprese sono state appena ultimate nella città di Agropoli nel cui cast compaiano tra gli altri, Barbara Bacci, Tony Sperandeo, Massimiliano Rossi e Gianni Parisi, Giacomo Rizzo, Giovanna Rei, Ester Gatta, questi ultimi presenti alla serata. Applausi a scena aperta per il riconoscimento speciale attribuito al Maestro Giacomo Rizzo, “Principe della risata”. Ospite della kermesse, per l’audiovisivo, anche il produttore regista Giuseppe Alessio Nuzzo reduce dal successo ottenuto all’ultima edizione del Festival di Sanremo, nel corso del quale, ha presentato con la Polizia di Stato, le prime immagini de “La Stanza1 Rhe room, film breve VR 360 3D in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo ed il Cyberbullismo. Ed ancora , da menzionare, per la sezione “Arte”, l’intervento di lOmar Hassan, l’artista che utilizza “il guantone come pennello, realizzando su tela “botte di colore” che inaugurerà al “Pan” il prossimo 22 febbraio una mostra personale dal titolo “Sotto sopra” in allestimento fino al 28 marzo, curata da Maria Savarese, promossa dall’Assessorato della Cultura e al Turismo del Comune di Napoli A seguire, le proiezioni del trailer di “Nina e il Cielo”, ispirato alla canzone dei Foja, testo e musica di Dario Sansone (pubblicato da Hull Heads) e del back stage del set dell’opera “Lui è mio Padre”. Molto significativi anche gli interventi in materia di scienza, cultura, economia del noto chirurgo plastico Ivan La Rusca, puntuale sostenitore dell’assioma “il miglior risultato è quello che non si vede”, del dentista Domenico Monda, specialista in “Estetica del sorriso”. Prezioso il contributo alla mission apportato da Maurizio De Dominicis , avvocato, esperto in colpa professionale e da Maurizio e Francesco Santoro di Banca Stabiese, puntualmente sensibili al discorso della solidarietà. Ampio spazio anche alle degustazioni eno-gastronomiche by le “Eccellenze” del Food & Beverage” quali “Caffè Kamo” che ha donato alla Lilt Napoli, trenta confezioni di tazzine d’autore, decorate dall’artista Salvatore Liberti, che sono state a loro volta devolute a coloro che hanno effettuato un atto di liberalità presso l’apposito desk Lilt Napoli posizionato all’interno della struttura, Confetti Maxtris, “Cuore di Sfogliatella”, “Dolce e Caffè” di Aniello e Clorinda Esposito, Smaart6 l’Italiana birra artigianale di alta qualità, prodotta dalla famiglia Saggiomo e “Da Pasqualino al Borgo Loreto” la storica ditta del maestro pizzaiolo Giovanni Gallifuoco con la moglie Annamaria Mazzotta e le figlie Linda, Angela, Rosa, Lella, campionessa mondiale di pizza fritta e la signora Giovanna Mazzotta che in questa sede ha presentato il nuovo punto vendita “Take Away”, situato nel cuore della city napoletana a Ponte di Tappia, in piena Toledo.