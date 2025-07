Altair e DAC rafforzano l’innovazione aerospaziale in Italia e in Europa

Altair, leader globale nella computational science e nell’intelligenza artificiale (AI), rafforza la sua collaborazione con DAC – il Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania – per accelerare la trasformazione digitale nel settore aerospaziale in Italia e in Europa. L’obiettivo della partnership è quello di supportare le piccole e medie imprese (PMI) e le startup, offrendo accesso a tecnologie all’avanguardia, promuovendo l’innovazione e migliorando la competitività lungo l’intera catena di fornitura aerospaziale europea.

“Altair è impegnata a democratizzare l’accesso alle tecnologie digitali di alto livello, assicurando che anche i più piccoli innovatori del settore aerospaziale possano competere a livello globale”, ha dichiarato Pietro Cervellera, Senior Vice President Aerospace and Defense di Altair. “Supportando l’evoluzione digitale di startup e PMI, contribuiamo a costruire una catena di fornitura più agile, integrata e competitiva, non solo in Campania, ma in tutta Italia e in Europa”.

“La collaborazione con Altair Engineering – sottolinea Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania – rappresenta per il DAC un’azione strategica che risponde a una precisa visione di sviluppo di filiera: accompagnare le PMI e le startup verso un modello produttivo avanzato, basato sull’adozione sistemica di strumenti digitali e sull’integrazione con la ricerca. Grazie a questa intesa, offriamo alle nostre imprese associate non solo accesso agevolato a tecnologie di simulazione e analisi dati di alto livello, ma anche percorsi formativi e occasioni concrete di accelerazione e crescita tecnologica, coerente con il livello della grande impresa. Si tratta di un passo essenziale per rafforzare la loro competitività e consolidare la filiera aerospaziale campana nel contesto internazionale”.

La collaborazione, avviata nel 2023 con l’ingresso di Altair nel DAC, si basa su obiettivi condivisi volti a promuovere l’eccellenza tecnologica e la crescita industriale nel settore aerospaziale. Questa nuova fase amplia la portata e l’ambizione dell’iniziativa, rafforzando l’impegno congiunto a supportare le imprese locali e regionali nell’adozione di strumenti avanzati e nell’allineamento agli standard globali dell’aerospazio.

Una delle principali sfide per molti produttori di apparecchiature originali (OEM) è mantenere la continuità digitale lungo le catene di fornitura. Le PMI, infatti, spesso non dispongono delle risorse, delle competenze o della capacità finanziaria necessarie per implementare le stesse tecnologie utilizzate dai partner di maggiori dimensioni — con conseguenze che includono minore efficienza, tempi di consegna più lunghi e qualità del prodotto ridotta. L’iniziativa Altair-DAC affronta direttamente questo divario.

Attraverso il programma, le PMI ottengono accesso alle potenti tecnologie di simulazione, analisi dei dati e intelligenza artificiale di Altair a tariffe agevolate, permettendo loro di digitalizzare i processi ingegneristici, migliorare l’efficienza e innovare più rapidamente. Alle startup viene offerto un accesso a costi estremamente ridotti durante il primo anno, con la possibilità di entrare, a partire dal secondo anno, nell’ASAP – Aerospace Startup Acceleration Program di Altair (ASAP). Questo approccio strutturato consente alle nuove imprese di espandere le proprie capacità in modo sostenibile e rapido.

La leadership visionaria del DAC e le sue profonde radici negli ecosistemi aerospaziali regionali e internazionali sono state fondamentali per la definizione di questa iniziativa. Riconoscendo il ruolo centrale di PMI e startup nell’innovazione industriale, il DAC ha collaborato strettamente con Altair per progettare un modello capace di generare un impatto duraturo lungo l’intera catena del valore dell’aerospazio.

Fondato nel 2012, il DAC è ampiamente riconosciuto come leader nazionale e internazionale nell’innovazione aerospaziale. Riunisce istituti di ricerca, università e aziende con l’obiettivo di promuovere il progresso tecnologico e la competitività industriale. Con oltre 170 membri — tra cui 32 grandi imprese, 15 centri di ricerca e università, e 123 PMI — il DAC svolge un ruolo chiave nella crescita del settore aerospaziale italiano e nella sua integrazione nei più ampi network europei di ricerca e industria.

Il DAC concentra la propria attività su quattro ambiti principali dell’aerospazio: aviazione commerciale, aviazione generale, sistemi e vettori spaziali, manutenzione e trasformazione. Unendo eccellenza scientifica e applicazione industriale, il DAC continua a posizionare l’Italia — e in particolare la regione Campania —come un hub dinamico per l’innovazione aerospaziale, con una portata europea e globale.

Gli sforzi congiunti di Altair e DAC mirano ad aumentare la maturità digitale dei fornitori aerospaziali a tutti i livelli, a ridurre la frammentazione della catena di fornitura e, in ultima analisi, a favorire un’industria aerospaziale europea più resiliente e competitiva