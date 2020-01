Alto Adige, auto travolge folla: sei morti

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – Sei persone sono rimaste uccise in Alto Adige, dove un’auto ha centrato un gruppo di 17 turisti. Secondo un portavoce della polizia a Bolzano, le sei persone morte sarebbero tedesche. L’incidente è avvenuto a Lutago, nei pressi di Brunico, lungo la strada statale 621 della valle Aurina.

La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente nel quale, oltre alle sei vittime, ci sarebbero diversi feriti: Il conducente dell’auto, un 27enne della Val Pusteria, è risultato in “grave stato di ebbrezza” e arrestato per omicidio stradale. Dei feriti 4 sono in condizioni critiche: sono stati trasferiti presso gli ospedali di Innsbruck, in Austria, Bolzano e Brunico.