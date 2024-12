“Altri Natali”: il 27 dicembre l’Enrico Valanzuolo Trio in “Jazz Ahead”

Si intitola ‘Jazz Ahead’ il concerto che l’Enrico Valanzuolo Trio terrà venerdì 27 dicembre

alle ore 20 nella Chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino con ingresso gratuito. Curata

dal Maggio della Musica, l’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della rassegna “Altri Natali”.

“Jazz Ahead”, inteso come jazz più avanti, è la citazione di un celebre album di Miles

Davis del 1957, nato dal lavoro in tandem con Gil Evans. A quella scommessa artistica,

eretta su una collaborazione stretta e profonda, si riferisce il trio composto da Enrico Valanzuolo alla tromba e al flicorno, Francesco Fabiani alla chitarra e Aldo Capasso al

contrabbasso. Le musiche proposte in questo concerto sono standard della tradizione

jazz, riarrangiati in trio per l’occasione. Come nella più classica delle tradizioni della

discografia jazz (gli album natalizi di Ella Fitzgerald, di Dave Brubeck, di Frank Sinatra o di

Oscar Peterson, tra gli altri) il trio proporrà anche alcuni “standard” di Natale in chiave

jazz.

“Questo spettacolo – afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali

del Comune di Napoli – rientra nella rassegna “Altri Natali”, che prosegue la politica del

policentrismo culturale, su cui punta l’Amministrazione Manfredi. E lo fa grazie alla

diffusione dei singoli eventi sull’intero territorio urbano, ospitandoli in una delle 30

chiese rese disponibili dalla Convenzione stipulata lo scorso aprile tra il Comune e

l’Arcidiocesi di Napoli, contribuendo così alla rigenerazione dei luoghi e favorendo la

partecipazione attiva dei cittadini”. A un secolo e oltre dalla nascita ufficiale della musica d’improvvisazione afroamericana, un genere di matrice profondamente nera e americana, si continua a dibattere sulle origini e sulle sue radici. Il discorso diventa complesso tra la lettura di chi vi vede una resistenza identitaria culturale e chi un’importazione di suoni, ritmi e colori provenienti dalla schiavitù, nata dalla fusione con gli strumenti musicali e l’armonia occidentale dell’epoca. Il risultato è stato certamente un nuovo linguaggio universale, a oggi ancora florido. Sta in questa capacità di reinventarsi e di ricostruire in una veste nuova le proprie radici l’essenza di un autentico percorso di rivincita-rinascita che si cela dietro la musica jazz.

Il concerto che si propone mira a evidenziare l’elemento evolutivo di questa musica,

partendo cioè dagli albori nel blues e successivamente nel jazz e man mano evidenziandone le trasformazioni e la rinascita, caratteristica questa che gli permette di

reinventarsi giorno dopo giorno, mantenendo però salde le radici nell’origine migratoria.