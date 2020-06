Altro giro altra corsa: Iginio De Luca a Torino

L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale.

di Azzurra Immediato

Torino si rianima attraverso la quinta edizione di ‘Opera Viva Barriera di Milano’ progetto ideato da Alessandro Bulgini, curato da Christian Caliandro e sostenuto da ‘Flashback l’arte è tutta contemporanea’ e, dal 9 giugno scorso, in Piazza Bottesini sosta l’opera di Iginio De Luca ‘Altro giro altra corsa’, secondo manifesto afferente al tema scelto dalla rassegna: ‘Ludens’ – ispirato al racconto fantaumoristico di Roger Zelazny ‘La variante dell’Unicorno’ ed all’opera di Johan Huizinga – Il gioco serio dell’arte entra in scena e diviene protagonista di una creatività esistenziale, una ricerca che rimanda il nostro pensiero all’ironia di bontempelliana memoria e che pone il gioco come ‘attività sacra’.

Il secondo manifesto, ‘Altro giro altra corsa’ dell’eclettico Iginio De Luca sarà visibile a tutti sino al prossimo 12 luglio, in Piazza Bottesini e qui la grande immagine di De Luca mostra un camper abbandonato da tempo immemore, un vecchio Mercedes parcheggiato a Roma, città dell’artista, non lontano dalle Terme di Caracalla. Tale camper è divenuto un ridondante esempio di accumulazione di oggetti quali bandierine, gagliardetti, modellini, souvenirs patriottici,sportivi e persino religiosi, ventagli d’esotica ispirazione e giocattoli. In tale commistione, in cui l’horror vacui padroneggia lo spazio abbandonato, emerge il titolo dell’opera, ‘Altro giro altra corsa’, evocante la frase topica del luna park legata ad una scommessa, ma anche la speranza di una futura vincita seguente una amara perdita, in una sorta di ideale miraggio che si riflette in una enorme fotografia tradotta in manifesto stradale.

Iginio De Luca, tuttavia, non è nuovo ad un simile linguaggio, molti dei suoi ‘Blitz’, ovvero le sue operAzioni di arte in spazi pubblici, hanno previsto pratiche concentrate sulla ideazione e produzione di immagini, video e performances in grado di stravolgere la ‘normalità’ di un luogo per portarne ad emersione un’essenza altera, di corto circuito percettivo, in cui solitamente la con-fusione di matrice estetica ed etica dà origine ad una ideale denuncia circa i valori del nostro tempo, del nostro vivere, mentre l’ironia incalza, divenendo percorso ed itinerario ontologico, filosofico ed artistico.

L’idea stessa del manifesto, già presente nella produzione di De Luca, restituisce allo spazio urbano un esercizio di scardinamento dell’ovvio, agendo attraverso l’attacco alla percezione – come nel caso dei finti manifesti elettorali del 2006, del 2013 e del 2014 – in cui l’illusorietà proposta nel discernimento dei reali accadimenti coevi propone al’osservante, ossia al fruitore dello spazio pubblico cittadino, un punto di vista di rottura, sottile rebus iconografico. Perché ‘giocare’ con le icone, in special modo quelle immediatamente riconoscibili come tali, permette ad Iginio De Luca di compiere esercizi mediante cui attuare una azione di natura mnemonica, esercizi fisici e mentali e come asserisce l’artista in una dichiarazione estrapolata dal comunicato stampa ufficiale, ‘Altro giro altra corsa’ permette di porsi in relazione con “emblemi di un accumulo nostalgico indiscriminato che addobbano maldestramente a festa un veicolo destinato al viaggio ma che da tempo non viaggia più. Una sosta forzata, consapevole o incosciente, che affida alla memoria dinamica la mappatura di una geografia turistica nazionale, affettiva, che colleziona e trattiene i suoni e le immagini dei suoi spostamenti.”

Una esplorazione, in un certo senso, quella proposta da Iginio De Luca a Torino, ove dettagli visivi scompongono il layout di una piazza in maniera convenzionale pur ricostruendolo secondo una realtà in differita, diversa, uguale a sé stessa, seppur manipolata. D’un tratto, il cittadino è dinanzi all’opera, ad attirarlo è un dettaglio, tale da avvicinarlo e l’importanza dello stesso – dalla natura straniante – trasforma il ‘tutto’ in ‘restante’. Il particolare, perciò, si traduce in una isola all’interno dello spazio urbano, che scompare, per un instante; al contempo resiste, per lo stesso perturbante attimo, il dettaglio, il fulgido barlume di resistenza intellettuale, quello che ha richiamato l’attenzione del passante, ossia del quotidiano susseguirsi degli eventi soliti. L’opera si fa mondo a sé, dotato di propria identità; fuggito l’attimo, il manifesto torna ad esser parte di una costante costruzione dello spazio urbano, davanti al quale la vita corre nuovamente, nel ritrovato tran tran post lockdown. Altro giro altra corsa… eppure, c’è da stare attenti, il miraggio della coscienza è sempre vigile, la metafora portata in scena da Iginio De Luca fortemente simboleggia un momento collettivo: quel camper è monumento utopico, non più solo immagine, è emblema della caduta e della ripresa, è un sogno mitizzato che resta in attesa della propria riscossa, forse del proprio viaggio ideale, nonostante appaia impossibile.