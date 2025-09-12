Ama, danza, prega: a Ostia Antica uno show dedicato all’arte e alla spiritualità

L’Associazione culturale “Amici dell’Ostiamare” presenta “Ama, danza, prega”, un’iniziativa “pensata – si legge in una nota – per trasformare l’incontro tra le persone in un’opportunità di arricchimento reciproco, promuovendo la crescita morale, intellettuale e spirituale attraverso l’arte e la spiritualità. Ideato in occasione del Giubileo 2025, l’evento si avrà luogo nel Casale Girasole ad Ostia Antica, ogni venerdì a partire dal 12 settembre fino al 10 ottobre. Gli incontri saranno moderati dal giornalista e autore Rai Fabrizio Silvestri.

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso pubblico “Artes et Iubilaeum – 2025”, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR (Misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi). L’iniziativa, focalizzata sui grandi eventi turistici, è realizzata in collaborazione con Siae.

“Ama, danza, prega”, prosegue il comunicato, “non è solo un momento di festa, ma si propone di lasciare un’impronta duratura sul litorale romano, rafforzando il tessuto sociale e culturale della città. Attraverso una serie di incontri artistici e spirituali, intende risvegliare un senso di appartenenza e comunità, stimolando la rinascita culturale e spirituale del pubblico presente e promuovendo il dialogo, l’inclusione e la solidarietà. L’iniziativa mira a promuovere il benessere psico-fisico dei cittadini e dei pellegrini, integrando corpo, mente e anima. Attraverso l’amore, l’arte e la preghiera, i partecipanti saranno invitati a costruire relazioni autentiche, esprimere la propria creatività e coltivare la propria spiritualità. Il programma prevede workshop, conferenze e performance artistiche per stimolare un confronto su temi di rilevanza sociale e culturale”.

In occasione del Giubileo 2025, “Ama, danza, prega” offrirà spazi di riflessione e dialogo, invitando i partecipanti a riscoprire la propria spiritualità attraverso momenti di meditazione, preghiera e riflessione. L’obiettivo è ispirare un cambiamento positivo e sostenibile, incoraggiando la formazione di reti di supporto e collaborazione che possano prosperare anche oltre la fine dell’evento. Ogni incontro si concluderà con una performance di artisti laziali impegnati nella divulgazione dell’arte, della cultura e dello sport nel comune di Roma Capitale e nella regione Lazio.

IL PROGRAMMA

Prima tappa – Venerdì 12 Settembre 2025

Tema: La danza come linguaggio universale e di preghiera

Un’esplorazione profonda della danza come forma di espressione sacra e universale, capace di unire e elevare lo spirito.

Presentatore: Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai

Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai Relatore ecclesiastico: Don Gerardo Rodriguez, Cappellano dello Spallanzani

Don Gerardo Rodriguez, Cappellano dello Spallanzani Relatori laici: Andrea Pietrangeli, Musicista e scrittore Virginia Vandini, Sociologa

Laboratorio: Cristina Crescenzi, Ecstatic Dance

Cristina Crescenzi, Ecstatic Dance Performer: EMAHO – trio musicale che esplora l’armonia delle frequenze naturali, risvegliando un legame profondo con le nostre origini.

Programma della serata:

Ore 18:00: Dibattito sull’argomento “La danza come linguaggio universale e di preghiera”

Dibattito sull’argomento “La danza come linguaggio universale e di preghiera” Ore 20:00: Pausa per allestimento scenico

Pausa per allestimento scenico Ore 20:30: Concerto EMAHO

Seconda tappa – Venerdì 19 Settembre 2025

Tema: L’incontro tra le arti: Danza, Cinema, Musica

Un dialogo interdisciplinare che celebra la fusione e l’interconnessione tra danza, musica e cinema, esplorando come queste arti si influenzano e si arricchiscono a vicenda.

Presentatore: Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai

Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai Relatore ecclesiastico: Padre Nicodemus Antony Pam, Cattedrale Ostia Antica

Padre Nicodemus Antony Pam, Cattedrale Ostia Antica Relatori/Artisti: Gabriele Muolo, Chitarrista Maria Corrao, Direttore “7 Colli”

Laboratorio esperienziale: Bagno Sonoro con Shanti Harmonica

Programma della serata:

Ore 18:00: Dibattito interdisciplinare sull’incontro tra danza, musica e cinema

Dibattito interdisciplinare sull’incontro tra danza, musica e cinema Ore 19:30: Pausa per allestimento scenico

Pausa per allestimento scenico Ore 20:00: Concerto di chitarra con Gabriele Muolo

Terza tappa – Venerdì 26 Settembre 2025

Tema: La musica e la danza come preghiera e celebrazione

Un viaggio immersivo attraverso la musica e la danza intese come espressione di fede e gioia, culminando in una celebrazione collettiva.

Presentatore: Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai

Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai Relatore Ecclesiastico: Padre Nicodemus Antony Pam, Cattedrale Ostia Antica

Padre Nicodemus Antony Pam, Cattedrale Ostia Antica Relatori Laici: Simona Fancello, Insegnante e ballerina Sara Nesci, Vaticanista Rainews24

Ospite Speciale: Gabriele Albanese, Fotografo

Gabriele Albanese, Fotografo Esibizione: Scuola di Ballo Bluemoon

Descrizione della serata:

La serata esplorerà la musica e la danza come preghiera e celebrazione attraverso workshop di musica sacra e tradizionale e laboratori di danza. Sarà animata da un concerto con musicisti di diverse fedi e culture, accompagnati da danze tradizionali, offrendo un’esperienza vibrante e inclusiva.

Quarta tappa – Venerdì 3 Ottobre 2025

Tema: La danza e la pittura come mezzo di espressione e preghiera

Un’innovativa fusione tra movimento e colore, dove danza e pittura si incontrano per esprimere spiritualità e bellezza.

Presentatore: Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai

Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai Relatore Ecclesiastico: Don Gerardo Rodríguez, Cappellano Spallanzani

Don Gerardo Rodríguez, Cappellano Spallanzani Artisti Pittori: Giovannino Montanari Mauro Russo

Laboratorio: Cristina Crescenzi, Ecstatic Dance

Cristina Crescenzi, Ecstatic Dance Performer: TetranacriaOriginal Folk Music – progetto musicale radicato nella tradizione popolare siciliana, dove la religione è non solo fede ma anche esperienza quotidiana.

Descrizione della serata:

La serata propone una fusione tra Danza e Pittura, con laboratori di pittura murale guidati da artisti locali e workshop di arte sacra e simbolismo. L’esperienza sarà arricchita dalla performance musicale dei Tetranacria.

Quinta tappa – Venerdì 10 Ottobre 2025

Tema: La letteratura come ponte tra le culture

La parola scritta si eleva a strumento di unione, esplorando la sua capacità di costruire ponti tra diverse culture e fedi.

Presentatore: Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai

Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai Relatori ecclesiastici: Don Giuseppe Fusari, Influencer Suor Anna Nobili, Holy Dance – Artisti Cattolici nel Mondo

Relatori Laici: Mimmo Muolo, Vaticanista Avvenire Roberta Ferrari, Inviata TG1

Ospiti Speciali: CinemaArt

Performer: San Nicola – Gruppo Cinemart

Descrizione della serata:

La letteratura diventa un ponte tra le culture con masterclass di scrittura creativa e narrazione, letture di testi sacri e letteratura mondiale. L’incontro si chiude con una suggestiva rappresentazione della storia di San Nicola a cura del Gruppo Cinemart.