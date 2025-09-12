Ama, danza, prega: a Ostia Antica uno show dedicato all’arte e alla spiritualità

L’Associazione culturale “Amici dell’Ostiamare” presenta “Ama, danza, prega”, un’iniziativa “pensata – si legge in una nota – per trasformare l’incontro tra le persone in un’opportunità di arricchimento reciproco, promuovendo la crescita morale, intellettuale e spirituale attraverso l’arte e la spiritualità. Ideato in occasione del Giubileo 2025, l’evento si avrà luogo nel Casale Girasole ad Ostia Antica, ogni venerdì a partire dal 12 settembre fino al 10 ottobre. Gli incontri saranno moderati dal giornalista e autore Rai Fabrizio Silvestri.
Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso pubblico “Artes et Iubilaeum – 2025”, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR (Misura M1C3 – Investimento 4.3 – Caput Mundi). L’iniziativa, focalizzata sui grandi eventi turistici, è realizzata in collaborazione con Siae.
“Ama, danza, prega”, prosegue il comunicato, “non è solo un momento di festa, ma si propone di lasciare un’impronta duratura sul litorale romano, rafforzando il tessuto sociale e culturale della città. Attraverso una serie di incontri artistici e spirituali, intende risvegliare un senso di appartenenza e comunità, stimolando la rinascita culturale e spirituale del pubblico presente e promuovendo il dialogo, l’inclusione e la solidarietà. L’iniziativa mira a promuovere il benessere psico-fisico dei cittadini e dei pellegrini, integrando corpo, mente e anima. Attraverso l’amore, l’arte e la preghiera, i partecipanti saranno invitati a costruire relazioni autentiche, esprimere la propria creatività e coltivare la propria spiritualità. Il programma prevede workshop, conferenze e performance artistiche per stimolare un confronto su temi di rilevanza sociale e culturale”.
In occasione del Giubileo 2025, “Ama, danza, prega” offrirà spazi di riflessione e dialogo, invitando i partecipanti a riscoprire la propria spiritualità attraverso momenti di meditazione, preghiera e riflessione. L’obiettivo è ispirare un cambiamento positivo e sostenibile, incoraggiando la formazione di reti di supporto e collaborazione che possano prosperare anche oltre la fine dell’evento. Ogni incontro si concluderà con una performance di artisti laziali impegnati nella divulgazione dell’arte, della cultura e dello sport nel comune di Roma Capitale e nella regione Lazio.
IL PROGRAMMA
Prima tappa – Venerdì 12 Settembre 2025
Tema: La danza come linguaggio universale e di preghiera
Un’esplorazione profonda della danza come forma di espressione sacra e universale, capace di unire e elevare lo spirito.
- Presentatore: Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai
- Relatore ecclesiastico: Don Gerardo Rodriguez, Cappellano dello Spallanzani
- Relatori laici:
- Andrea Pietrangeli, Musicista e scrittore
- Virginia Vandini, Sociologa
- Laboratorio: Cristina Crescenzi, Ecstatic Dance
- Performer: EMAHO – trio musicale che esplora l’armonia delle frequenze naturali, risvegliando un legame profondo con le nostre origini.
Programma della serata:
- Ore 18:00: Dibattito sull’argomento “La danza come linguaggio universale e di preghiera”
- Ore 20:00: Pausa per allestimento scenico
- Ore 20:30: Concerto EMAHO
Seconda tappa – Venerdì 19 Settembre 2025
Tema: L’incontro tra le arti: Danza, Cinema, Musica
Un dialogo interdisciplinare che celebra la fusione e l’interconnessione tra danza, musica e cinema, esplorando come queste arti si influenzano e si arricchiscono a vicenda.
- Presentatore: Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai
- Relatore ecclesiastico: Padre Nicodemus Antony Pam, Cattedrale Ostia Antica
- Relatori/Artisti:
- Gabriele Muolo, Chitarrista
- Maria Corrao, Direttore “7 Colli”
- Laboratorio esperienziale: Bagno Sonoro con Shanti Harmonica
Programma della serata:
- Ore 18:00: Dibattito interdisciplinare sull’incontro tra danza, musica e cinema
- Ore 19:30: Pausa per allestimento scenico
- Ore 20:00: Concerto di chitarra con Gabriele Muolo
Terza tappa – Venerdì 26 Settembre 2025
Tema: La musica e la danza come preghiera e celebrazione
Un viaggio immersivo attraverso la musica e la danza intese come espressione di fede e gioia, culminando in una celebrazione collettiva.
- Presentatore: Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai
- Relatore Ecclesiastico: Padre Nicodemus Antony Pam, Cattedrale Ostia Antica
- Relatori Laici:
- Simona Fancello, Insegnante e ballerina
- Sara Nesci, Vaticanista Rainews24
- Ospite Speciale: Gabriele Albanese, Fotografo
- Esibizione: Scuola di Ballo Bluemoon
Descrizione della serata:
La serata esplorerà la musica e la danza come preghiera e celebrazione attraverso workshop di musica sacra e tradizionale e laboratori di danza. Sarà animata da un concerto con musicisti di diverse fedi e culture, accompagnati da danze tradizionali, offrendo un’esperienza vibrante e inclusiva.
Quarta tappa – Venerdì 3 Ottobre 2025
Tema: La danza e la pittura come mezzo di espressione e preghiera
Un’innovativa fusione tra movimento e colore, dove danza e pittura si incontrano per esprimere spiritualità e bellezza.
- Presentatore: Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai
- Relatore Ecclesiastico: Don Gerardo Rodríguez, Cappellano Spallanzani
- Artisti Pittori:
- Giovannino Montanari
- Mauro Russo
- Laboratorio: Cristina Crescenzi, Ecstatic Dance
- Performer: TetranacriaOriginal Folk Music – progetto musicale radicato nella tradizione popolare siciliana, dove la religione è non solo fede ma anche esperienza quotidiana.
Descrizione della serata:
La serata propone una fusione tra Danza e Pittura, con laboratori di pittura murale guidati da artisti locali e workshop di arte sacra e simbolismo. L’esperienza sarà arricchita dalla performance musicale dei Tetranacria.
Quinta tappa – Venerdì 10 Ottobre 2025
Tema: La letteratura come ponte tra le culture
La parola scritta si eleva a strumento di unione, esplorando la sua capacità di costruire ponti tra diverse culture e fedi.
- Presentatore: Fabrizio Silvestri, Giornalista e autore Rai
- Relatori ecclesiastici:
- Don Giuseppe Fusari, Influencer
- Suor Anna Nobili, Holy Dance – Artisti Cattolici nel Mondo
- Relatori Laici:
- Mimmo Muolo, Vaticanista Avvenire
- Roberta Ferrari, Inviata TG1
- Ospiti Speciali:
- CinemaArt
- Performer: San Nicola – Gruppo Cinemart
Descrizione della serata:
La letteratura diventa un ponte tra le culture con masterclass di scrittura creativa e narrazione, letture di testi sacri e letteratura mondiale. L’incontro si chiude con una suggestiva rappresentazione della storia di San Nicola a cura del Gruppo Cinemart.