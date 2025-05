Amacortona: la prima volta di un evento che unisce sport, benessere e cultura

La prima edizione di Amacortona si è conclusa con un grande successo, trasformando Cortona in un palcoscenico di sport, salute, benessere e celebrazione delle eccellenze locali. L’evento, tenutosi il 10 maggio 2025 presso il Complesso di Sant’Agostino, ha offerto un’esperienza immersiva che ha coinvolto un pubblico eterogeneo in un’ampia gamma di attività.

Amacortona ha celebrato il legame tra il benessere personale e la valorizzazione del territorio cortonese, offrendo un programma ricco e diversificato. La giornata è stata animata da lezioni pratiche di autodifesa femminile con Emanuele Bruno e Stefano Maniscalco, esibizioni di freestyle con Dario Piantadosi e performance di danza moderna con Cristina Da Villanova, workshop sulla cura della bellezza con la Dottoressa Myriam Mazza e degustazioni di prodotti enogastronomici locali, coinvolgendo attivamente le scuole e le associazioni del territorio.

Un momento significativo dell’evento sono stati gli incontri e le testimonianze ospitati nella Sala Assedio, moderati da Jimmy Ghione e dalla giornalista Maria Consiglia Izzo. Personalità del mondo dello sport e dello spettacolo, tra cui Eleonora Sandrelli, Amaurys Pérez, Maxime Mbanda, Gaia Zucchi e Gilles Rocca, hanno condiviso le loro storie ed esperienze, arricchendo il pubblico con spunti di riflessione e ispirazione.

“Da “Amacortona” è emerso, tra le altre cose, come lo sport possa essere uno strumento fondamentale per educare i giovani, allontanarli da contesti negativi, condividere valori sani e promuovere l’inclusione – ha dichiarato Lorena Rutigliano, direttrice artistica dell’evento – . Siamo orgogliosi di aver creato un evento che si è manifestato capace di unire le energie positive del territorio, promuovendo i valori del benessere e della qualità della vita e celebrando Cortona come una città ricca di storia, arte e tradizione”.

La serata di gala, ospitata nella Sala Auditorium del Centro Convegni Sant’Agostino, ha rappresentato il culmine dell’evento. Condotta con da Beppe Convertini e Matilde Brandi, la serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti speciali e la consegna dei Premi AmaCortona – Prima Edizione a personalità di spicco che si sono distinte in vari ambiti. Tra i premiati figuravano Gilles Rocca, attenzionato per il suo percorso artistico e impegno sociale, Gaia Zucchi, riconosciuta per il suo talento di attrice e scrittrice, Miriam Mazza, premiata per aver saputo coniugare scienza, bellezza e umanità, e Tina Cipollari, icona della televisione italiana, premiata per la sua autenticità e il suo carisma.

Inoltre, sono stati consegnati i riconoscimenti “Le Stelle di Cortona” a Luisella Giulicchi, Eros Capecchi e Pierluigi Rossi, per aver portato il sapere, la scienza, lo sport e la cultura di Cortona nel mondo; e un premio speciale è andato alla città di Cortona, ritirato dal Sindaco Luciano Meoni, per la sua storia millenaria di accoglienza e umanità.

Amacortona si è manifestato un evento capace di unire le energie positive del territorio, promuovendo i valori del benessere e della qualità della vita e celebrando Cortona come una città ricca di storia, arte e tradizione.