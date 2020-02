Amadeus, da Sanremo a San Siro per il derby

Sanremo, 9 feb. (Adnkronos) – Da Sanremo a San Siro. Il day after di Amadeus si tinge di neroazzurro. Il presidente di Rai Pubblicità, Antonio Marano, per ringraziare il conduttore e direttore artistico di un festival che ha registrato un record di oltre 37 milioni di raccolta pubblicitaria (con un’impennata del 18% sull’anno scorso), gli regala un pallone dell’Inter autografato dalla squadra. “Questo mi fa molto felice, anche perché sto andando a San Siro”, dice Amadeus, svelando che lascerà Sanremo in tempo per arrivare a Milano e seguire allo stadio il derby Inter-Milan alle 20.45.