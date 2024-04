Amadeus lascia la Rai: non è stata una scelta facile, grazie a tutti

L’annuncio in un video su Instagram

Milano, 15 apr. (askanews) – “Lavorare in Rai per tanti anni è stato per me motivo di orgoglio, responsabilità e immenso piacere, al servizio pubblico va il mio più sentito ringraziamento”. Così Amadeus in un video pubblicato sul suo account Instagram ha confermato il suo addio alla Rai.Il conduttore ha ringraziato i dirigenti incontrati negli anni perché gli hanno garantito “autonomia e serenità, non è stata per me una scelta facile anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi e senza che abbia fatto nessuna richiesta per favorire miei familiari o escludere i miei passati collaboratori a dispetto di quanto stato fatto circolare sulla stampa.”Poi ha ringraziato le maestranze, i colleghi “i tanti artisti che hanno creduto in me”, “i programmi che ho realizzato appartengono al pubblico, ma rappresentano un pezzo di cuore e di vita”.”Ho dato tutto me stesso, ora è tempo di nuove sfide professionali e personali”, ha concluso.