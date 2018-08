Amalfi, Capodanno Bizantino “sulle onde del Mediterraneo”

Con lo svelamento dell’immagine che farà da icona alla nuova edizione, comincia il conto alla rovescia per il Capodanno Bizantino di Amalfi e Atrani, gioielli della Costiera amalfitana. La manifestazione si terrà il prossimo 31 agosto e 1° settembre e sarà l’occasione di riprodurre la grandeur medioevale dell’Antica Repubblica Marinara. “Sulle onde del Mediterraneo” è il tema dell’edizione 2018, dedicata al Mare Nostrum in tutte le sue sfaccettature, ai suoi suoi colori, le culture, le conoscenze e le arti che lungo i suoi orizzonti si sono fuse e che ha fatto la storia del Ducato Marinaro di Amalfi. Il Capodanno Bizantino, organizzato dal Comune di Amalfi in collaborazione con il Comune di Atrani e il Centro di Cultura e Storia Amalfitana, e finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Poc Campania 2014 – 2020 – ”Iniziative promozionali sul territorio regionale”, giunge quest’anno alla diciottesima edizione.