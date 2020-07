Amalfi città in fiore: premi alle migliori decorazioni. Via alla terza edizione del concorso

Si apre per la terza edizione la “contesa cortese” a chi abbellirà meglio gli scorci dell’Antica Repubblica Marinara con fiori e piante, con il concorso “Amalfi, Città in fiore 2020”. Le iscrizioni saranno aperte dal 27 luglio 2020 fino alle 12 del 7 agosto 2020. Il bando completo è disponibile sul portale web del Comune all’indirizzo www.amalfi.gov.it all’albo pretorio e nella sezione notizie. Gli scorci floreali dovranno essere pronti entro il 10 agosto. Le categorie per le quali si può partecipare sono sei: balconi / davanzali, attività commerciali, attività alberghiere, quartieri/ rioni (particolari architettonici, angoli, scale, micro-giardini) attività extra alberghiere (B&B e case vacanze), lidi balneari, che possono partecipare singolarmente, per condominio, in associazione o gruppo. I partecipanti di ogni categoria che avranno dato vita allo spazio più interessante vinceranno dei buoni acquisto per essenze floreali. I punti a disposizione sono 100, e saranno così ripartiti: da 0 a 30 punti per la qualità dei fiori utilizzati (rigorosamente vivi, no ai fiori di stoffa o plastica), da 0 a 20 punti per l’originalità della composizione, da 0 a 30 punti per fantasia e bellezza estetica, da 0 a 20 punti per l’armonia dei colori e dell’allestimento. La giuria sarà composta da architetti, fiorai, fotografi e giornalisti, che nel corso del mese di agosto effettueranno dei sopralluoghi nelle aree iscritte al concorso.