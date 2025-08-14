“Amalfi Dance Floor”, musica in Piazza Municipio per celebrare la vigilia di Ferragosto

Uno show travolgente, disco dance, funky ed energia pura per una vigilia di Ferragosto ad Amalfi (Salerno) all’insegna della musica e del divertimento. L’Antica Repubblica Marinara è pronta ad ospitare “Amalfi Dance Floor – Ferragosto Edition” con il live dei Frankie & Canthina Band che a partire dalle 22 di questa sera porteranno sul palco la musica di Earth Wind and Fire e Kool and The Gang. L’evento inserito nel programma “Amalfi Summer Fest” promosso per questa stagione estiva dal Comune di Amalfi sarà ospitato a piazza Municipio. A chiudere la serata i Dj Alfonso Liguori e Filippo Di Costanzo, molto amati in tutta la Costa d’Amalfi, con una performance poliedrica che fonde raffinatezza e la passione per la musica suonata in vinile.