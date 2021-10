Amalfi, nuova auto elettrica per la polizia municipale

Il parco veicoli della polizia municipale di Amalfi si è arricchito di una nuova auto interamente elettrica.“Il veicolo è operativo già da oggi – ha dichiarato l’assessore a Viabilità e Vigilanza, Francesco De Riso – ed è destinato ai servizi di pattugliamento. Per caratteristiche, dimensioni, capacità di percorrenza e di ricarica, riteniamo sia quello più idoneo per il nostro territorio”.

La nuova auto della polizia locale è una Renault Zoe E-Tech electric, cinque porte, che il Comune di Amalfi (guidato dal sindaco Daniele Milano) ha selezionato mediante trattativa diretta sulla piattaforma Mepa: la formula contrattuale prevede un noleggio della durata di 60 mesi con percorrenza massima 100.000 Km oltre che la copertura assicurativa R.C.A, kasko, incendio, furto totale o parziale. Lunga 4,087 metri e larga 1,787, l’auto è dotata di cambio automatico ed è realizzata in livrea bianca, con barra luminosa, collegamenti radio di servizio e cavo domestico di ricarica. Con una capacità di 52 kWh, la batteria di Zoe E-Tech electric consente di percorrere fino a 395 km. La ricarica tramite Wallbox (7,4 kW) conferisce più di 300 km di autonomia in 8 ore.