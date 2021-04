Amalfi, primo Consiglio comunale in diretta streaming su Facebook

Per la prima volta sarà possibile assistere in streaming ad una seduta del Consiglio Comunale di Amalfi. L’assise, convocata dal sindaco Daniele Milano per giovedì 29 aprile 2021 alle ore 16, sarà trasmessa in diretta sul canale Facebook del Comune di Amalfi. Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, infatti, è stato approvato – all’unanimità – il regolamento che disciplina la ripresa e trasmissione delle sedute del civico consesso.

“Con la diffusione in streaming e la registrazione delle sedute – ha dichiarato il consigliere comunale con deleghe a Cittadinanza Digitale e Partecipazione, Giorgio Stancati – tutti i cittadini potranno assistere ai lavori del Consiglio Comunale, in diretta o anche nei giorni a seguire. Siamo felici di allargare la partecipazione alla vita amministrativa della Città anche a chi vive lontano. Con l’auspicio di favorire una maggiore conoscenza delle istituzioni, delle regole che le governano, dei diritti e doveri che scaturiscono da e per i cittadini”.