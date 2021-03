Amalfi, tassa sui rifiuti abolita o ridotta per i meno abbienti. Domande entro il 31 marzo

Agevolazioni sulla tassa dei rifiuti per i meno abbienti ad Amalfi. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano anche per il 2021 mette in pratica misure di riduzione della pressione fiscale sulle fasce deboli della popolazione con il “bonus Tari”.

I cittadini potranno presentare domanda per diminuire l’importo o essere esentati dal pagamento della tassa sui rifiuti fino ad un massimo di 200 euro. La somma totale delle agevolazioni messa a bilancio a Palazzo San Benedetto, da destinare a quanti ne faranno richiesta, è pari a 15mila euro.

La concessione del “bonus” verrà stabilita in base alle attestazioni Isee: i contribuenti con i redditi più bassi godranno della diminuzione dell’imposta. Per poter accedere all’agevolazione occorre fare domanda al Comune di Amalfi entro il 31 marzo 2021.Il modello per la presentazione della domanda è disponibile anche sul portale web del Comune. Alla domanda va allegata la certificazione Isee dell’ultimo anno. Sarà poi predisposta una graduatoria, che terrà conto dei redditi più bassi, e tutti coloro che saranno in posizione utile riceveranno la comunicazione sull’esenzione e sulla rimodulazione dell’importo, alla luce dell’assegnazione del bonus grazie al quale sarà ridotta la tassa sui rifiuti.

“La nostra Amministrazione Comunale prosegue la sua azione di sostegno alle famiglie e ai cittadini meno abbienti – dichiara il sindaco Daniele Milano -. Numerose le iniziative intraprese nel corso di questi anni, come ad esempio l’esenzione dell’addizionale Irpef comunale per i redditi inferiori ai 13.500 euro, al bando per i contributi economici per persone e famiglie che hanno bisogno, la gratuità all’uso dei trasporti urbani gestiti dal Comune per gli over 65 residenti. La gratuità del servizio di trasporto scolastico ed il bando per l’esenzione del costo della mensa scolastica per i nuclei meno abbienti. E ricordo che ad Amalfi non si paga da anni nemmeno la Tasi. Recentemente poi abbiamo disposto l’erogazione di contributi straordinari in favore dei lavoratori stagionali e attivato il progetto per il Banco Alimentare”.