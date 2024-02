Amazon, borse di studio dedicato alle studentesse della Federico II: via al bando

È online il bando per la candidatura alla sesta edizione di Amazon Women in Innovation, il progetto delle borse di studio finanziato da Amazon e rivolto alle giovani studentesse universitarie iscritte all’Università degli Studi di Napoli Federico II in materie dell’ambito Stem (ovvero le discipline Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). La borsa di studio ha una durata di 3 anni e consiste in un finanziamento di 6mila euro all’anno a una studentessa dell’Ateneo campano. Inoltre, Amazon metterà a disposizione della vincitrice una mentor, ossia una manager dell’azienda che possa aiutarla a sviluppare competenze utili per la propria carriera lavorativa: dalle tecniche per creare un curriculum efficace e di interesse per le aziende, ai suggerimenti e consigli per affrontare al meglio un colloquio di lavoro. Fino al 31 marzo 2024 possono presentare la domanda le studentesse che, entro la scadenza del bando, siano immatricolate per la prima volta nell’anno accademico 2023/2024 al corso di laurea triennale in Ingegneria informatica, abbiano una media pesata degli esami utili al conseguimento del titolo e registrati in carriera non inferiore a 24/30, abbiano conseguito almeno 9 Cfu utili al conseguimento del titolo regolarmente e registrati in carriera. Per ulteriori informazioni, visitare questa pagina. “La Federico II è sempre più attenta e impegnata in progetti che mirano a ridurre il divario di opportunità che talentuose donne riscontrano nel loro percorso di vita. Supportare giovani studentesse nell’acquisizione di competenze nelle discipline Stem, nello sviluppare le loro grandi idee e i loro progetti è per noi una mission importantissima. Sono diversi e numerosi i campi che ci vedono coinvolti con tale obiettivo ed è per questo che proseguiamo il lavoro iniziato con Amazon rilanciando nuovamente l’iniziativa”. Così Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.