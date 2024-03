Amazon in colloquio con FedEx su business restituzione merci

New York, 18 mar. (askanews) – La società di consegne FedEx e il gigante delle vendite online Amazon sono tornate ad esplorare la possibilità di riaprire una linea di business in comune: la consegna nei punti vendita FedEx delle merci rese di Amazon. A darne notizia in esclusiva è il Wall Street Journal.

Secondo il quotidiano finanziario, lo scorso anno le due società hanno valutato l’accordo, mentre FedEx cercava di aumentare i volumi dei pacchi in un contesto di crisi del settore e Amazon puntava a migliorare l’esperienza dei suoi clienti nella restituzione degli articoli.

Nessun accordo è stato ancora raggiunto, ma i colloqui indicano un tentativo di ricucire le relazioni commerciali dopo che nel 2019 era stata rotta la collaborazione sulla consegna dei pacchi Amazon, da parte della compagnia di consegne. Amazon si era affidata poi al servizio di UPS. (immagine da sito ufficiale Amazon)