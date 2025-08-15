Amazon, morta la madre di Bezos: fu fra le prime a investire

Jackie Bezos, la madre di Jeff Bezos, è morta a 78 anni. Nel 1995 col marito investì 245.000 dollari in Amazon, la libreria online fondata dal figlio e divenuta una delle maggiori aziende al mondo. Il miliardario nel 2000 usò la lista degli acquisti stilata dalla madre nel corso di un’esposizione a New York nel 2000 per dimostrare quanto fosse facile acquistare sul suo sito. La mamma di Bezos rimase incinta di Jeff a soli 17 anni. Il suo secondo marito, Miguel Bezos, un immigrato da Cuba, adottò Jeff. Insieme la coppia ha avuto altri due figli.