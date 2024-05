MILANO (ITALPRESS) – La comunicazione per mettere la persona al centro “è un concetto fondamentale. Come Amazon, il primo principio di leadership che ci guida è l’ossessione per il cliente. E’ con le persone che ci mettiamo in comunicazione. Tocca a noi essere chiari e fare in modo che il cliente sia soddisfatto”. Lo ha detto Giulia Poli, responsabile Creative Studios della divisione Amazon Ads, a margine dell’edizione speciale del Premio “Donna Marketing e Donna Comunicazione” a Milano.

