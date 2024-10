Amazon, ricavi record nel Belpaese e rivoluzione in vista per le consegne

In Italia da 14 anni, Amazon continua a investire per rafforzare il proprio successo e diventare una fonte di innovazione e sviluppo tecnologico ed economico per il Paese. Dal 2010, la multinazionale di Seattle investe oltre 20 miliardi di euro in Italia, di cui più di 4 miliardi solo nel 2023. Proprio nel 2023, Amazon ha superato il suo record precedente, registrando ricavi per 10 miliardi di euro, un aumento del 6 per cento rispetto al 2022. Questo incremento si inserisce in un trend di crescita costante: nel 2019 le vendite erano di 4,5 miliardi di euro, salite a 7,25 miliardi nel 2020 grazie al boom dello shopping online durante il lockdown. La crescita, però, non si è fermata con la fine dell’emergenza Covid, confermando il successo duraturo di Amazon.

La pandemia ha certamente cambiato le abitudini di acquisto degli italiani, ma sono stati soprattutto gli investimenti a fare la differenza, migliorando la rapidità delle consegne, che ora avvengono in 1-2 giorni. Inoltre, Amazon sta lavorando a un progetto di consegne via drone, con il primo esperimento in Europa previsto in Abruzzo nei prossimi mesi.

Gli investimenti hanno anche portato a un aumento significativo del personale: entro la fine del 2024, Amazon avrà 19.000 dipendenti in Italia, segnando un altro record. Secondo i dati di The European House Ambrosetti, Amazon è diventata la principale azienda per la creazione di nuovi posti di lavoro in Italia nel decennio 2014-2023.